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Базу «ПАТП-1» в Ярославле сдадут в аренду на семь лет новому перевозчику

Принадлежащее мэрии АО «ПАТП-1 г. Ярославля» сдаст в аренду имущественный комплекс на Московском проспекте 112а сроком на семь лет. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил информированный источник.

База "ПАТП-1" в Ярославле

База "ПАТП-1" в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

База "ПАТП-1" в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Арендатором выступит ООО «Транспорт Ярославии», которое с конца мая будет крупнейшим автобусным перевозчиком в Ярославской агломерации. Компания выиграла аукционы на обслуживание 43 маршрутов на общую сумму в 20,5 млрд руб. «ПАТП-1» не приняло участие в аукционах.

В случае заключения договора арендатор получит в пользование здание гаража для автобусов, цех шиномонтажа, мойку, АЗС, административные здания и ряд других — всего помещения площадью 21,6 тыс. кв.м. на земельном участке площадью 108 тыс. кв.м.

Планируется, что ежемесячная арендная плата составит 2 млн 332 тыс. руб. Она установлена на основании отчета об оценке рыночной стоимости права пользования и владения на условиях аренды. Оценка была проведена в январе 2023 года.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что часть водителей «ПАТП-1» была принята на работу в «Транспорт Ярославии», 51% которого контролируется правительством региона через АО «Ярославское АТП». Кроме того, сама компания сменила московскую регистрацию на ярославскую. Новым адресом регистрации стала база «ПАТП-1» на Московском проспекте.

Как сообщили "Ъ-Ярославль" в ООО «Транспорт Ярославии», сейчас заключен временный договор аренды сроком на один год. Управленческие решения по дальнейшей аренде «будут приняты позднее».

Антон Голицын

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