Рыбинский драмтеатр возглавил Руслан Халюзов

Директором Рыбинского театра драмы назначен Руслан Халюзов, актер ярославского театра имени Федора Волкова. Об этом сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.
Руслан Халюзов
Фото: Администрация Рыбинска
Руслан Халюзов сменил на посту директора Ирину Петрову, возглавлявшую МУК «Рыбинский драматический театр» с 2008 года.
«Руслан – выпускник ярославского театрального института, курс Валерия Юрьевича Кириллова. Он знаком многим по ярким ролям в спектаклях и кино. Задачами нового руководителя станут сохранение лучших традиций рыбинского драматического театра, его развитие и привлечение, в том числе, молодежной аудитории»,— написал Дмитрий Рудаков.
К обязанностям руководителя театра Руслан Халюзов приступил сегодня.