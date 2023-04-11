Рыбинский драмтеатр возглавил Руслан Халюзов

Директором Рыбинского театра драмы назначен Руслан Халюзов, актер ярославского театра имени Федора Волкова. Об этом сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Халюзов

Фото: Администрация Рыбинска Руслан Халюзов

Фото: Администрация Рыбинска

Руслан Халюзов сменил на посту директора Ирину Петрову, возглавлявшую МУК «Рыбинский драматический театр» с 2008 года.

«Руслан – выпускник ярославского театрального института, курс Валерия Юрьевича Кириллова. Он знаком многим по ярким ролям в спектаклях и кино. Задачами нового руководителя станут сохранение лучших традиций рыбинского драматического театра, его развитие и привлечение, в том числе, молодежной аудитории»,— написал Дмитрий Рудаков.

К обязанностям руководителя театра Руслан Халюзов приступил сегодня.

Антон Голицын