Takeda может продать ярославский завод

Японский фармпроизводитель Takeda рассматривает варианты продажи завода в Ярославле, сообщает «Ъ» со ссылкой на источники на фармацевтическом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод Takeda в Ярославле

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Завод Takeda в Ярославле

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Завод Takeda в Ярославле был открыт в 2012 году, инвестиции составили более €117 млн. В российском офисе Takeda не стали комментировать ситуацию, назвав ее «рыночным слухом».

Власти Ярославской области более 10 лет создают в регионе фармацевтический кластер, привлекая в том числе и иностранных инвесторов. Прецеденты смены собственника фармпредприятий в регионе уже были: в 2020 году завод израильской компании Teva купил российский «Р-Фарм».

Антон Голицын