Мэрия Ярославля освободила малый бизнес от платежей на 15 млн в 2022 году

Мэрия Ярославля в 2022 году в рамках мероприятий по стабилизации социально-экономической ситуации освободила от ряда платежей предприятия общественного питания, наружной рекламы и владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) на сумму в 15 млн 410 тыс. руб. Об этом говорится в информационном письме депутатам муниципалитета.

Самую большую поддержку получили предприятия общепита. Их освободили от платы за размещение летних кафе на муниципальной земле. От этой меры бюджет не получил в 2022 году 7 млн 788 тыс. руб.

Существенную помощь получили владельцы наружной рекламы. Им была предоставлена однократная льгота в размере 25% от годовой платы по договорам на установку и эксплуатацию конструкций на городских рекламных местах и одного ежеквартального платежа. Эта мера позволила предпринимателям не платить в общей сложности 5 млн руб. Также с распространителей наружной рекламы не взимались пени за просрочку платежей, эта мера поддержки составила 1 млн 209 тыс. руб.

Кроме этого, городские власти отказались от начисления процентов по договорам за размещение НТО (предприниматели вносят плату в рассрочку, при этом на оставшуюся сумму начисляются проценты), предоставив тем самым льготы на 1 млн 413 тыс. руб.

Антон Голицын