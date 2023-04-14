Ярославский «ПАТП-1» не выиграл межмуниципальные автобусные маршруты

АО «ПАТП-1» города Ярославля не стало победителем ни в одном из 44 лотов открытого конкурса по организации междугородних перевозок в Ярославской области. Итоги конкурсов размещены на портале госзакупок.

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Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля ПАТП-1 в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как сообщал «Ъ-Ярославль» АО «ПАТП-1» с 1 апреля не работает в Ярославле и отправило часть работников в простой до 20 апреля. В пресс-службе мэрии Ярославля подтверждали, что транспортное предприятие примет участие в открытых конкурсах на межмуниципальные перевозки в Ярославской области и подаст заявку по трем лотам. Заказчиком работ и организатором торгов выступает ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

К 14 апреля подведены итоги конкурсов на организацию межмуниципальных автобусных перевозок по 44 лотам, по которым объявлялись закупочные процедуры. Согласно данным единой информационной системы «Закупки», ни в одном из лотов «ПАТП-1» победителем не является. Таким образом, предприятие пока продолжает оставаться без основного вида деятельности.

Что касается итогов конкурсов, то по 28 лотам победителем признано АО «Ярославское АТП», собственником которого является региональное правительство. По всем 28 контрактам предприятие до конца октября 2023 года может заработать 211,7 млн руб. Победителем по 7 лотам признано ООО «Стартранс» из Московской области, общий объем контрактов перевозчика составит 18,48 млн руб. Индивидуальные предприниматели Олег Сударкин и Александр Разживин признаны победителями по 4 и 2 лотам соответственно. Господин Сударкин будет подписывать контракты на сумму 4,59 млн руб., а господин Разживин — на сумму 9,25 млн руб.

Конкурсы по трем лотам на сумму 27,46 млн руб. признаны несостоявшимися, потому что никто из перевозчиков не изъявил желание участвовать. Больше закупочных процедур по межмуниципальным автобусным маршрутам не объявлялось.

Андрей Иванов