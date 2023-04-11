Ярославские троллейбусы за три месяца не выполнили четверть запланированных рейсов

Троллейбусы в Ярославле за три месяца не выполнили около 25% рейсов, из 1,23 млн запланированных км они так и не проехали 316 тыс. км. Акты выполненных АО «Яргорэлектротранс» (ЯрГЭТ) работ публикуются на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Троллейбус №8 в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль Троллейбус №8 в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль

Сложней всего ситуация с выполнением рейсов в марте 2023 года. Из 432 тыс. км на семи троллейбусных маршрутах в Ярославле объем не выполненных работ составил 128 тыс. км. Рекордсменом по неисполнению контракта является троллейбус №8. В марте он выполнил только 45% рейсов, за первые три месяца 2023 года —57%.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» о серьезном недовыпуске троллейбусов на линию говорил депутат Ярославской областной думы Валерий Байло. По его версии сотрудники «ЯрГЭТ» сидят в столовой вместо выполнения работ. В департаменте транспорта признают наличие проблемы с троллейбусами и объясняют ее техническим состоянием транспорта.

«В общей сложности сегодня выпуск по всем маршрутам составляет 72 %. Данные отклонения связаны со срывами рейсов по техническим причинам. Средний срок эксплуатации троллейбусов большого класса составляет 12 лет, троллейбусов особо большого класса - 14 лет. К перевозчику АО «ЯрГЭТ» применяются штрафные санкции, предусмотренные условиями государственного контракта, с руководством перевозчика проводится работа с целью улучшения регулярности работы маршрута»,— заявили в департаменте транспорта.

Андрей Иванов