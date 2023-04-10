Отличные деньги

Новый депутат Госдумы России, секретарь совета ярославского регионального отделения партии «Новые люди» Анна Скрозникова предложила в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину стимулировать школьников хорошо учиться путем перечисления денег на «Пушкинскую карту». Первая публичная инициатива депутата вызвала противоречивые реакции. Александр Хинштейн высмеял коллегу, написав, что она сама «недавно окончила школу». Эксперты же разошлись во мнениях: одни считают идею «состоятельной», но требующей детальной проработки и обсуждения, другие сомневаются, что дополнительные походы в театр мотивируют учеников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Ярославской области Анна Скрозникова направила письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением мотивировать учеников старшей школы на успехи в учебе при помощи начисления средств на «Пушкинскую карту» за хорошую успеваемость. В своем письме госпожа Скрозникова отметила популярность «Пушкинской карты» среди молодежи в возрасте от 14 до 22 лет и добавила, что эксперименты в Нидерландах и Канаде доказали положительный эффект от финансового стимулирования учащихся.

«Прошу Вас поручить профильным федеральным органам исполнительной власти рассмотреть целесообразность проведения эксперимента по предоставлению материального вознаграждения в виде дополнительных финансовых средств на "Пушкинской карте" для учеников старших классов за высокую учебную успеваемость»,— говорится в письме.

Правда, указано в обращении, эксперименты за рубежом проводились в университетах, а эффект был «небольшим». Как рассказала «Ъ-Ярославль» Анна Скрозникова, перечислять дополнительные деньги на «Пушкинскую карту» она предлагает за пятерки, полученные учениками по итогам четверти (сейчас обладатели карты получают от государства 5 тыс. руб. в год без каких-либо условий).

Депутат пояснила, что средства могут быть потрачены только на культурные мероприятия, которые и позволяет оплачивать «Пушкинская карта». Депутат рассказала, что эксперимент можно провести в отдельном регионе, не исключив возможность того, что такой площадкой может стать Ярославская область: «Ярославль прекрасное место, почему бы не реализовать идею и здесь». Госпожа Скрозникова пояснила, что, если такой опыт окажется положительным, его стоит распространить на всю Россию.

Депутат из «Единой России» Александр Хинштейн с иронией написал об инициативе новой коллеги (Анна Скрозникова получила мандат 29 марта) в своем телеграм-канале. «Сразу видно, что девушка не так давно окончила школу и, получив депутатский мандат, решила теперь воплотить свои детские мечты. Следующей ее инициативой может стать законопроект о бесплатной раздаче школьникам мороженого»,— написал господин Хинштейн в своем телеграм-канале.

«Я окончила школу давным-давно, 10 лет назад, работала с дошкольниками и школьниками и хорошо понимаю, что нужно детям для мотивации к обучению»,— парировала Анна Скрозникова в разговоре с «Ъ-Ярославль».

Ярославские эксперты скорее положительно оценили идею. Ректор Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, член Общественной палаты РФ Михаил Груздев, считает, что инициатива заслуживает обсуждения.

«Есть достаточно много способов и форматов поощрения школьников за результаты, показанные в учебной и общественной деятельности. Такого рода поощрения, как показал опыт, достаточно эффективно стимулируют старшеклассников к продолжению работы, к еще более высоким результатам учебы и общественной деятельности. Варианты стимулирования школьников через подобные "Пушкинской карте" проекты считаю вполне состоятельными»,— сказал господин Груздев.

Директор МОУ «Средняя школа №18» Алина Астафьева полагает, что материальная мотивация старшеклассникам не помешает.

«У нас растет такое поколение, которое должно видеть мотивацию, причем не только моральную, но и материальную. Особенно это важно для старшеклассников: они в начале пути, для них отличная учеба — это тот же самый труд, как для взрослого человека. Если они с самого начала будут осознавать, что этот труд имеет свою цену, это важно. Особенно в такой форме как "Пушкинская карта"»,— рассказала госпожа Астафьева. По словам педагога, в ее школе среди учеников очень популярна «Пушкинская карта», благодаря которой ученики часто посещают театр.

А вот заслуженный учитель школы РФ, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» Михаил Нянковский сомневается, что возможность посещать чаще театр станет серьезной мотивацией для старшеклассников.

«Я считаю, что тех, кто хорошо учится, поощрять, конечно, надо, в том числе и такими средствами. Другое дело, насколько это экономически возможно, хватит ли денег у бюджета. Трудно сказать, смотивирует ли это учеников лучше учиться. Я думаю, что у них достаточно мотивации. В старших классах стимулом для хорошей учебы являются предстоящие экзамены, успешная их сдача для поступления. В этом смысле количество походов в театр не думаю, что что-то изменит в их мотивации»,— сказал господин Нянковский.

Анна Скрозникова родилась 2 октября 1995 года в Челябинской области (27 лет). Она окончила Челябинский государственный университет по специальности «лингвистика», с 2017 года работала учителем. После образования в 2020 года партии «Новые люди» стала ее членом. В 2021 году стала кандидатом на выборах в Государственную Думу VIII созыва от Челябинской области. На момент выдвижения занимала должность руководителя структурного подразделения детского оздоровительного комплекса «Уральская березка». Но мандат не получила и переехала в Ярославль, где приняла участие в выборах депутатов муниципалитета в 2022 году, также безуспешно. 29 марта 2023 года стала депутатом Госдумы вместо Максима Гулина, который досрочно сложил депутатские полномочия.

Алла Чижова