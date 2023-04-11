Мэр Ярославля потребовал жестко штрафовать за парковку на газонах

Мэр Ярославля Артем Молчанов потребовал организовать рейды по дворам в вечернее время для фиксации нарушений парковки личного транспорта на газонах. Об этом градоначальник заявил на общегородском совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парковка во дворе в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль Парковка во дворе в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль

По словам господина Молчанова жалобы от жителей на неправильную парковку машин во дворах поступают постоянно.

«Жители шлют фотографии, где машины стоят прямо на детской площадке. Сейчас эту работу усилить. Там необходимо организовать рейды в вечернее время, в выходные дни. Нарушители пренебрегают правилами добрососедства. Материалы все должны быть переданы в административно-техническую инспекцию Ярославской области»,— заявил Артем Молчанов.

Рейды мэр предлагает проводить до конца апреля. Причем не ограничиваться одним штрафом для злостных нарушителей.

«Не просто материалы создали и передали в инспекцию, а с конкретным результатом. Количество проведенной работы именно в количестве штрафов. Инспекция готова принимать наши материалы. И чтобы было понимание: поставил на детскую площадку машину — получил штраф. Не понял ничего, получил второй штраф. Чтобы это было автоматически заведено»,— добавил мэр Ярославля.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», мэрия планирует запустить комплекс автоматической видеофиксации нарушений правил парковки во дворах. Как считает мэр города, «автоматический режим позволит максимально сократить прогоны документов» между районными администрациями и областной административно-технической инспекцией. Но и обычные рейды по дворам в мэрии прекращать не намерены.

Андрей Иванов