За свалку куриного помета под Тутаевым собственник земли заплатит 17 млн рублей

Ярославский областной суд признал законными требования Верхне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора и постановил взыскать с собственника земельного участка более 17 млн руб. за вред, нанесенный почве. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место складирования куриного помета

Фото: Росприроднадзор Место складирования куриного помета

Фото: Росприроднадзор

«Ъ-Ярославль» сообщал, что инспекторы Верхне-волжского межрегионального управления Росприроднадзора в апреле 2021 года обнаружили на земельном участке площадью 3,5 тыс. кв. м складирование куриного помета. Виновному было выдано предписание по устранению выявленных нарушений, однако загрязнения ликвидированы не были.

В пробах почвы и помета, исследованных специалистами ярославского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО», были установлены превышения концентраций загрязняющих веществ в сравнении с условно-чистой пробой по фосфат-иону в 3,5 и в 4,2 раза соответственно, по нитрат-иону в 4,9 и в 6,5 раз и по азоту аммония в 10,4 и в 11,6 раз соответственно. Специалисты постановили, что отходы обладают острой токсичностью.

Вред, нанесенный почвам, оценили в 17 млн руб. Тутаевский городской суд отказал управлению Росприроднадзора во взыскании вреда с собственника участка. Однако Ярославский областной суд своим апелляционным решением признал законность требования о взыскании денег.

Алла Чижова