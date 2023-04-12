Мэр Ярославля и его заместители «неэффективно» использовали служебный транспорт

Контрольно-счетная палата (КСП) города Ярославля нашла нарушения в использовании служебного транспорта в мэрии города. Об этом на заседании комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка муниципалитета рассказал аудитор Максим Дегтярев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля Мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

КСП проверяла законность и эффективность использования бюджетных средств, выделенных в 2021 – 2022 годах на обеспечение деятельности МКУ «Служба транспорта и технического обеспечения» города Ярославля. Как установили аудиторы, чиновники 33 раза превысили месячный лимит пробега автомобилей. Связано это было с поездками за пределы Ярославля.

«Учреждением не представлены документы, позволяющие установить факт служебной необходимости указанных поездок в связи с выездом за пределы города Ярославля без оформления командировок»,— сказал аудитор.

Расчетные расходы на оплату топлива в поездках за пределы Ярославля составили 326 тыс. руб. По мнению КСП, эти расходы «не отвечали принципу эффективности использования бюджетных средств, являлись неэффективным расходованием бюджетных средств».

Аудитор не уточнил, куда именно ездили чиновники. Кто «неэффективно» пользовался служебным транспортом, ясно из рекомендаций, которые КСП дала по итогам проверки.

«Учреждению рекомендовано обратиться в мэрию города Ярославля для уточнения порядка убытия мэра города Ярославля и его заместителей в служебные командировки и поездки в связи со служебной необходимостью за пределы города Ярославля»,— сообщил аудитор.

Большую часть периода, который проверила КСП, мэром Ярославля был Владимир Волков. В 2022 году обязанности главы города также исполняли Илья Мотовилов и Артем Молчанов, последний был избран мэром 7 ноября 2022 года.

Антон Голицын