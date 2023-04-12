Ярославский депутат сообщил об убытках муниципальной похоронной компании в 11 млн рублей

Депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин направит запрос в прокуратуру о проверке ведомством финансово-хозяйственной деятельности АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела». По словам депутата компания по итогам 2022 года получила убыток в сумме 11 млн руб. Об этом Анатолий Каширин заявил на заседании бюджетной комиссии муниципалитета Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Каширин

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Анатолий Каширин

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» является комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля. В ходе обсуждения отчета Контрольно-счетной палаты Ярославля депутат муниципалитета Анатолий Каширин обратился к ее председателю Владимиру Бондарю.

«Мне бы хотелось пожелать вам поглубже копать. Три года я говорил о том, что АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» сдает в аренду ИП, зарегистрированного на жену одного из копарей. Прямо в своем помещении. И там это ИП занимается ритуальными услугами. Деньги уходят мимо бюджета. Вы тогда сказали, что по закону все реально: договор аренды заключен. Все нормально. В конечном итоге АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» по итогам 2022 года получила убыток более 11 млн руб. Муниципальная похоронная контора! Убыток! А если бы проверили не формально? Проверили бы, сколько поступает заказов, куда они уходят. Поглубже бы копнули, тогда город не потерял бы эти 11 млн руб.»,— заявил Анатолий Каширин.

В ответ аудитор сообщил, что финансовая деятельность муниципальной похоронной компании будет проверяться во второй половине 2023 года. Господин Каширин таким вариантом не удовлетворился и заявил о намерении запросить прокуратуру на предмет организации проверки «Специализированной службы по вопросам похоронного дела».

Согласно данным сервиса БФО Федеральной налоговой службы, в 2021 году АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» имела валовый убыток в 3,3 млн руб., убыток от продаж в 4,3 млн руб., чистый убыток в сумме 562 тыс. руб.

Андрей Иванов