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В Ярославле после падения из окна четырехлетней девочки возбуждено уголовное дело

Следственные органы СК РФ по Ярославской области возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности) после падения из окна балкона пятого этажа четырехлетней девочки. Инцидент произошел 11 апреля, до сих пор ребенок находится в тяжелом состоянии.

Ярославль

Ярославль

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ярославль

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ходе проверки следователи установили, что 41-летняя мать девочки и 5-летнего сына оставила дверь на балкон открытой, в результате чего младший ребенок выпал из окна застекленного балкона. Как сообщил источник «Ъ-Ярославль», у девочки закрытая черепно-мозговая травма, ушибы легкого, почки и головного мозга, перелом предплечья и руки.

Кроме уголовного дела, будет проведена процессуальная проверка в отношении должностных лиц органов профилактики на предмет ненадлежащего исполнения ими своих служебных обязанностей. По ее итогам будет принято соответствующее решение.

Алла Чижова

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