В Ярославской области создадут конкуренцию между поликлиниками

Жители Ярославской области смогут попасть к врачам-специалистам не только по месту регистрации. Об этом заявил губернатор Михаил Евраев в ходе прямой линии 12 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поликлиника, Ярославль

Фото: Дарья Сабаева Поликлиника, Ярославль

Фото: Дарья Сабаева

Возможность попасть к специалисту другой поликлиники появится благодаря единому колл-центру. По словам губернатора, если в поликлинике по месту регистрации нет явок к нужному врачу, в колл-центре пациенту предложат запись к врачу в другом учреждении.

«Сейчас люди прикреплены к одной поликлинике в зависимости от района, они не могут пойти в другую поликлинику, их там не примут. Мы сейчас открепляем вот это сделанное закрепление, и, если вас не могут принять в этой поликлинике, значит вам в едином колл-центре скажут, что есть места в других поликлиниках и там вас могут принять. Но если вы туда пошли, то деньги на финансирование тоже пойдут в эту поликлинику, в которую вы пошли. Таким образом мы создаем конкурентную среду между поликлиниками, а от того зависит то, как относятся к людям»,— сказал господин Евраев.

Кроме того, колл-центр будет решать и проблему загруженности врачей. По словам главы области, сейчас нагрузка у врачей в разных учреждениях неравномерная. «Люди не могут записаться и им приходится либо ждать, либо идти в платную медицину, а где-то нагрузки нет, и врач сидит. Задача в том, чтобы эту нагрузку сделать равномерной»,— пояснил Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославцы смогут записаться к врачу в любую поликлинику по номеру 122. Полный переход на единую электронную регистратуру планируется с 1 июня, сообщили в правительстве.

Алла Чижова