Электробусы в Ярославле не будут выходить на автобусные маршруты

Электробусы в Ярославле будут работать параллельно с троллейбусными и трамвайными маршрутами, но не менять автобусные. Об этом на заседании дорожного комитета областной думы заявила директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Электробусы

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Электробусы

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Всего планируется приобрести 35 электробусов, большая часть средств на покупку поступит из федерального бюджета.

«Электробусы нам достаются фактически в подарок. При финансировании 96% из федерального центра. Это почти 1,8 млрд руб. Отказываться от таких подарков, как минимум, неразумно. В рамках выделенных лимитов мы сейчас отрабатываем, как их эффективно эксплуатировать. Где-то это будет усиление троллейбусов, где-то это будет усиление трамваев»,— пояснила Татьяна Черемных.

Использовать электробусы вместо автобусов власти не хотят. Прежде всего, из-за транспортной логистики.

«Отменять автобусы и замещать их электробусами мы не планируем. Мы смотрим способы эксплуатации с учетом мощностей, потому что их нужно заряжать. Запустить электробусы до конечной и не иметь там зарядку, а смысл? Он доедет один рейс или два»,— пояснила Татьяна Черемных.

Андрей Иванов