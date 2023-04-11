Электробусы в Ярославле не будут выходить на автобусные маршруты

Электробусы в Ярославле будут работать параллельно с троллейбусными и трамвайными маршрутами, но не менять автобусные. Об этом на заседании дорожного комитета областной думы заявила директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных.
Электробусы
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Всего планируется приобрести 35 электробусов, большая часть средств на покупку поступит из федерального бюджета.
«Электробусы нам достаются фактически в подарок. При финансировании 96% из федерального центра. Это почти 1,8 млрд руб. Отказываться от таких подарков, как минимум, неразумно. В рамках выделенных лимитов мы сейчас отрабатываем, как их эффективно эксплуатировать. Где-то это будет усиление троллейбусов, где-то это будет усиление трамваев»,— пояснила Татьяна Черемных.
Использовать электробусы вместо автобусов власти не хотят. Прежде всего, из-за транспортной логистики.
«Отменять автобусы и замещать их электробусами мы не планируем. Мы смотрим способы эксплуатации с учетом мощностей, потому что их нужно заряжать. Запустить электробусы до конечной и не иметь там зарядку, а смысл? Он доедет один рейс или два»,— пояснила Татьяна Черемных.