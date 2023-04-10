Работников «ПАТП-1» в Ярославле отправили в повторный простой

Директор АО «ПАТП-1» города Ярославля Игорь Рулев подписал повторный приказ о введении на предприятии режима простоя по вине работодателя. Документ (имеется в распоряжении «Ъ-Ярославль») подписан 6 апреля, работников начали знакомить с новым приказом 7 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», предыдущий простой на «ПАТП-1» был введен с 1 апреля, тогда 49 кондукторов были отправлены сидеть рабочую смену в актовый зал без окон и с плохой вентиляцией. Вечером 3 апреля приказ о простое был отменен после протеста прокуратуры.

В новом приказе директора «ПАТП-1» отмечается, что отправленные в простой работники транспортного предприятия могут оставаться дома, но быть на связи с руководителем своего подразделения и при необходимости вернуться на работу в течении суток. Срок самого простоя также сокращен. В предыдущей версии приказа он вводился до 31 июня, в новом варианте простой начинается 10 апреля и заканчивается через 10 дней.

Андрей Иванов