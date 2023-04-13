«Ярославское АТП» будет работать на 50 межрайонных автобусных маршрутах

АО «Ярославское АТП» признано победителем 9 лотов на организацию пригородных и межрайонных автобусных перевозок в Ярославской области. Итоги конкурсов размещены на портале госзакупок.

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Фото: Ъ-Ярославль Посадка в пригородный автобус

Фото: Ъ-Ярославль

АО «Ярославское АТП» будет работать на 50 автобусных маршрутах в пригородах Рыбинска, а также осуществляя междугородние перевозки в Рыбинском, Ростовском, Борисоглебском, Угличском Даниловским, Мышкинском, Большесельском, Любимском, Первомайском и Некоузском районах. Общая сумма заключенных контрактов составит 94,3 млн руб. Срок действия контрактов — до 31 октября 2023 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» АО «Ярославское АТП» прекратило работу на автобусных маршрутах в самом Ярославле. При этом предприятие является учредителем ООО «Транспорт Ярославии», которое с конца мая станет одним из крупнейших автобусных перевозчиков в областном центре.

Андрей Иванов