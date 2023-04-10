Обвиняемый в гибели двух детей арестован рыбинским судом

Рыбинский городской суд арестовал водителя, обвиняемого в гибели двух детей в Рыбинске. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый (в центре)

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Обвиняемый (в центре)

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», ДТП произошло вечером 9 апреля на Волжской набережной в Рыбинске. Водитель «Форд Мондео» не справился с управлением, совершил выезд на тротуар и сбил двух мальчиков восьми и десяти лет. Один ребенок скончался на месте аварии, второй умер в больнице.

По факту аварии был возбуждено уголовное дело. Сразу же выяснилось, что водитель находился в состоянии опьянения. Вечером 10 апреля следователи вышли в суд с ходатайством об аресте мужчины 29-летнего мужчины.

«Рыбинский городской суд Ярославской области 10 апреля 2023 года удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Ивана Огурцова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца»,— рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Андрей Иванов