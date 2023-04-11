В Ярославской области полномочия по благоустройству передадут от поселений районам

Полномочия поселений по благоустройству территорий передадут районам в течении месяца. Соответствующее решение было принято сегодня в ходе оперативного совещания правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославская область

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Ярославская область

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В правительстве сообщили, что соглашения о передаче полномочий будут заключены на ближайших заседаниях муниципальных советов. Теперь муниципалитеты будут заниматься вопросами содержания зданий, сооружений и земельных участков на территории района.

Для реализации идеи в районах необходимо возродить полноценную работу контрольно-надзорных органов: госжилнадзора, контрольно-ревизионной инспекции, административно-технической инспекции и структур, отвечающих за сохранение объектов культурного наследия.

Алла Чижова