Моторный завод в Тутаеве пожаловался в ФАС на недобросовестную конкуренцию

ПАО «Тутаевский моторный завод» (ТМЗ) направило жалобу в федеральную антимонопольную службу на недобросовестную конкуренцию при продаже другой фирмой промышленных двигателей. Об этом сообщает пресс-служба ярославского управления ФАС.

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Фото: УФАС России по Ярославской области Ярославское УФАС

Фото: УФАС России по Ярославской области

По мнению завода нарушителем антимонопольного законодательства выступает ООО «ПСК "Ритм"». Как отмечается в жалобе моторного завода, «ПСК "Ритм"» в 2022 году могло продавать промышленные двигатели по поддельным паспортам.

«Паспорта на двигатели содержат товарный знак ПАО «ТМЗ», однако права на его использование ООО «ПСК "Ритм"» обществом не предоставлялись. Должностным лицом службы зафиксировано использование знака, сходного до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим ПАО «ТМЗ». Таким образом, в действиях компании «ПСК "Ритм"» содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства»,— отметили в пресс-службе ярославского управления ФАС.

По жалобе возбуждено антимонопольное дело, его рассмотрение комиссией ФАС назначено на 28 апреля. В случае установления вины продавца двигателей ему грозит административный штраф.

Андрей Иванов