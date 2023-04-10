Из плена вернулись еще пять жителей Ярославской области

Из украинского плена 10 апреля вернулись пять уроженцев Ярославской области. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.



Аппарат Уполномоченного получил ответ от федерального омбудсмена по своим обращениям о судьбе пяти военнослужащих, которые теперь числятся в списке освобожденных. По словам господина Бабуркина, есть еще пленные, по которым продолжается работа.

«Ъ» сообщал со ссылкой на Минобороны, что сегодня из украинского плена в результате переговоров возвращены 106 российских военнослужащих.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России»,— говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Алла Чижова