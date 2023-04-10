Гендиректор московского НИИ хочет стать депутатом Ярославской областной думы

Генеральный директор АО «Научно-исследовательский институт парашютостроения» (Москва), бывший мэр Рыбинска Денис Добряков подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Ярославскую областную думу. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном отделении партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Добряков приносит присягу после победы на выборах мэра Рыбинска в 2021 году

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Денис Добряков приносит присягу после победы на выборах мэра Рыбинска в 2021 году

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Господин Добряков был мэром Рыбинска с 2016 по 2022 год. В добровольную отставку он неожиданно ушел в январе 2022 года, спустя три месяца после победы на очередных выборах мэра (Рыбинск — единственный округ в области, где мэра избирают прямым голосованием).

После отставки Денис Добряков возглавил «НИИ парашютостроения», подконтрольный ГК «Ростех». Структурам «Ростеха» принадлежат такие крупные предприятия Рыбинска как «ОДК—Сатурн» и «ОДК—Газовые турбины». По данным правительства Ярославской области, в структуру ГК «Ростех» в 2021 году входили 11 научно-промышленных предприятий Рыбинска, на них работали 2/3 всех работников города.

Летом 2022 года Денис Добряков не исключал и своего участия в губернаторских выборах, однако так и не выдвинул свою кандидатуру.

Антон Голицын