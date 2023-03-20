Главные новости к утру 20 марта

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин написали статьи об отношениях между двумя странами. Российский президент заверил, что Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию «украинского кризиса» «с учетом сложившихся геополитических реалий». Си Цзиньпин сообщил, что во время визита в РФ намерен «укреплять дружбу, сотрудничество и мир».

Сотрудников администрации президента попросили избавиться от iPhone, выяснил «Ъ». Вероятно, для сотрудников администрации закупят новые безопасные телефоны. В будущем аналогичные рекомендации могут получить чиновники региональных внутриполитических блоков. Подробнее

New York Community Bank купит обанкротившийся Signature Bank. Сделка предполагает переход структурам покупателя активов на $38,4 млрд. О кризисе

Российские производители оптоволокна просят защиты от китайских конкурентов, выяснил «Ъ». Они предлагают ввести на импортную продукцию таможенные пошлины в размере 15%. Об инициативе

Посольство Польши во Франции заявило, что СМИ неверно интерпретировали слова посла Яна Эмерика Росцишевского о возможном вступлении в конфликт с РФ, «если Украине не удастся защитить свою независимость». Дипмиссия считает, что дипломат только предупреждал о последствиях поражения Украины.

КНДР объяснила запуск ракеты 19 марта симуляцией ядерной контратаки. Учениями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, на них присутствовала его дочь Чу Э.

У сети магазинов детских товаров «Кораблик» появился новый инвестор, узнал «Ъ». Владельцем бизнеса стал бенефициар крупного поставщика игрушек и других товаров для детей МТК «Алиса» Олег Сохацкий. О сделке

Даниил Медведев проиграл Карлосу Алькарасу в финале турнира ATP Masters в Индиан-Уэллсе. Россиянин прервал 19-матчевую серию побед, испанец возглавит рейтинг теннисистов.

В финале женского турнира представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла Арину Соболенко из Белоруссии. Рыбакина до 2018 года представляла РФ.

Серхио Перес из Red Bull победил в Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1». Его партнер по команде Макс Ферстаппен занял второе место. Третье место изначально отобрали у Фернандо Алонсо из Aston Martin, но позже международная автомобильная федерация пересмотрела свое решение. О гонке

О предстоящих 20 марта важнейших событиях — в анонсах «Ъ».