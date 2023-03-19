Путин написал статью о российско-китайских отношениях

В газете «Жэньминь жибао» опубликована статья президента РФ Владимира Путина об отношениях России и Китая. Он вновь выступил за «формирование более справедливого многополярного мироустройства» и заверил в готовности к политико-дипломатическому урегулированию «украинского кризиса» «с учетом сложившихся геополитических реалий».

Статья написана в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, который состоится 20–22 марта. Перевод на русский язык опубликован на сайте Кремля.

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