Пилоту Aston Martin Алонсо вернули третье место в Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»

Международная автомобильная федерация (FIA) отменила штраф в 10 секунд испанскому пилоту Фернандо Алонсо из команды Aston Martin. Из-за этого ранее его лишили третьего места в Гран-при Саудовской Аравии — второго этапа чемпионата мира по «Формуле-1». Алонсо в сотый раз поднялся на подиум, ранее такого показателя достигали только Кими Райкконен (103), Ален Прост (106), Себастьян Феттель (122), Михаэль Шумахер (155) и Льюис Хэмилтон (191).

Победителем гонки стал пилот Red Bull из Мексики Серхио Перес. Второе место занял его партнер по команде нидерландец Макс Ферстаппен. Алонсо изначально занял третье место, несмотря на пятисекундный штраф в начале заезда. Однако уже после гонки ему добавили 10-секундный штраф за неправильное отбывание предыдущего штрафа. Aston Martin подала протест. FIA после изучения материалов пересмотрела решение.

По итогам второго этапа чемпионата мира лидером общего зачета является Макс Ферстаппен (44). На второй строчке находится Серхио Перес (43), на третьей — Фернандо Алонсо. Следующий этап состоится в Австралии с 31 марта по 2 апреля.

Подробнее о гонке — в материале «Ъ» «"Быки" поменялись местами»

Леонид Уварчев