Польша заявила о неверной интерпретации слов посла о вступлении в конфликт с РФ

Посольство Польши во Франции заявило, что СМИ неверно интерпретировали слова посла Яна Эмерика Росцишевского, который рассуждал о необходимости вступления в конфликт с Россией. Дипмиссия считает, что дипломат только предупреждал о последствиях поражения Украины.

«Обращаем ваше внимание на то, что высказывание интерпретируется некоторыми СМИ в отрыве от контекста, в котором оно было сделано»,— говорится в сообщении посольства в Twitter.

Ян Эмерик Росцишевский в интервью телеканалу LCI заявлял, что «если Украине не удастся защитить свою независимость», то у Польши «не останется выбора» и она «должна будет вступить в конфликт». Посольство вместе с тем считает, что «внимательное прослушивание всего разговора позволяет понять, что не было заявления о прямом участии Польши в конфликте». «Было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины: о возможности нападения или втягивания Россией в войну очередных стран Центральной Европы — Прибалтики и Польши»,— отмечается в сообщении.

Диппредставительство отмечает, что посол в интервью также «четко говорит», что Польша не находится в «состоянии войны, но делает все, чтобы помочь Украине защитить себя».

По информации Politico, в ближайшие месяцы НАТО планирует усилить группировку у границ России до 300 тыс. военных. Первый эшелон может состоять из около 100 тыс. военных, готовых к выдвижению в течение 10 дней. Он может быть набран из Польши, Норвегии и стран Балтии (Эстония, Латвия и Литва).

Как страны Запада помогают Украине — в материале «Ъ» «Привыкли руки к "Рамштайнам"».

Леонид Уварчев