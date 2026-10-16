Дело о махинациях с тушенкой законсервировали до февраля
Военный суд продлил арест обвиняемым в поставках некачественной еды для участников СВО
Как стало известно “Ъ”, в столице военный суд продлил сроки содержания под стражей двум фигурантам громкого уголовного дела о мошенничестве при поставках в войска сотен тонн некачественных консервов для участвующих в СВО подразделений Минобороны. Бывший начальник продовольственного управления военного ведомства полковник Виктор Таразевич и коммерческий директор компании «Нармяспром» Дмитрий Вислобоков останутся в СИЗО до февраля следующего года. По версии следствия, группа, в которую они входили, получила незаконный доход более чем на 700 млн руб., а общий ущерб составил 7,5 млрд руб. Сами они вину категорически отрицают.
Сроки пребывания в СИЗО Виктору Таразевичу и Дмитрию Вислобокову 16 октября продлил 235-й гарнизонный военный суд, удовлетворив ходатайства следователей Главного военного следственного управления Следственного комитета России (ГВСУ СКР). Учитывая должность начпрода департамента ресурсного обеспечения (ДРО) Минобороны, которую занимал первый до ареста, сомнений в исходе рассмотрения не было. Однако в случае с коммерческим директором «Нармяспрома» интрига оставалась.
Представители следствия приводили стандартные доводы о том, что господин Вислобоков в случае смягчения ему меры до домашнего ареста, залога или запрета определенных действий, на чем настаивала защита, может скрыться, оказать давление на свидетелей и так далее.
Отдельно сотрудники ГВСУ СКР отмечали, что с момента ареста бизнесмена в мае этого года уже допрошены более 35 свидетелей, включая служащих ДРО, проведено более 25 обысков и назначена бухгалтерская экспертиза, однако впереди еще около 40 запланированных допросов и много других следственных действий.
Поэтому срок ареста необходимо продлить до 11 февраля 2027 года. Адвокаты бизнесмена были категорически против, утверждая, что дело заволокичено: с момента задержания господина Вислобокова допрашивали всего два раза, причем один раз — именно по настоянию самого обвиняемого. Также указывалось, что защита ходатайствовала перед следователем о переквалификации действий с «обычного» особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на мошенничество в таком же размере при неисполнении договорных обязательств предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ), что не предусматривает ареста. Однако ответа в обозначенные законом сроки не получила.
Необходимость корректировки обвинения адвокаты подкрепили многостраничным юридическим заключением доктора юридических наук Павла Яни, профессора кафедры уголовного права и криминологии юрфака МГУ им. М. В. Ломоносова, члена научно-консультативных советов при Верховном суде РФ и Федеральной палате адвокатов. Речь также шла о состоянии здоровья 54-летнего Дмитрия Вислобокова, страдающего, по данным защиты, гипертонией с высоким риском развития осложнений и диабетом, что исключает его содержание в СИЗО. Суд эти доводы не убедили: в вопросы квалификации инкриминируемого господину Вислобокову деяния «суд не входит», считает его совершенным не в сфере предпринимательской деятельности, так как похищались бюджетные деньги, бумага за подписью Павла Яни является лишь «субъективной оценкой», а медицинских документов о плачевном состоянии здоровья заключенного не предоставлено.
«Мы обжалуем постановление военного суда в апелляционной инстанции»,— заявил “Ъ” один из адвокатов Дмитрия Вислобокова Роберт Зиновьев. Он уточнил, что отсутствие ответов следователей на ходатайство о переквалификации обжаловано в ГВСУ СКР и Главной военной прокуратуре, но и они пока хранят молчание. Поэтому, по словам господина Зиновьева, уже подготовлены жалобы на действия и бездействие следствия.
Расследование было начато весной текущего года после проверок военной прокуратуры и ФСБ. По версии следствия, глава подмосковного ООО «МПК "Селятино"» Артем Барышков создал и возглавил организованную группу, в которую вошли технолог предприятия Зинаида Грищук, начпрод Минобороны полковник Таразевич, руководители «Нармяспрома» Алексей Баранов и Дмитрий Вислобоков, а также бизнесмен Дмитрий Мизгир. Ее целью, как полагают в ГВСУ СКР, являлось хищение бюджетных средств путем использования дешевых ингредиентов, которые «не предусмотрены стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями». Господа Таразевич, Баранов и Вислобоков были с санкции суда помещены в СИЗО. Остальные три фигуранта скрылись. Дмитрия Мизгира в июле задержали в Белоруссии и передали России. Остальных, как сообщал “Ъ”, объявили в международный розыск. Всего в войска, по подсчетам ГВСУ СКР, ушло около 170 тонн консервов на 700 млн руб., содержавших, например, куски шкур вместо мяса.
Общий ущерб оценивается во всю сумму контрактов за 2024–2025 годы — 7,5 млрд руб.
По контракту от января 2024 года единственным «исполнителем услуг по поставке продовольственных товаров» военным являлось АО «Военторг», а основным соисполнителем соглашения выступало ООО РБЕ. Последнее выбрало себе поставщиком ООО «Нармяспром», заключив договор с его гендиректором Алексеем Барановым. С января прошлого года решением министра обороны единственным поставщиком была определена компания РБЕ. Однако консервы по-прежнему шли от ООО «Нармяспром», которое получало их от аффилированного с ним, по данным следствия, МПК «Селятино» Артема Барышкова. «ООО "Нармяспром" осуществляло поставки в воинские части, дислоцирующиеся и выполняющие задачи в зоне СВО и КТО, консервов мясных (говядина тушеная, мясо цыпленка в собственном соку, свинина тушеная и т. д.), стерилизованных (первые обеденные блюда), мясорастительных (каши гречневая, перловая, рисовая с говядиной)»,— говорится в материалах дела. Между тем фигуранты утверждают, что их подставил и оговорил некий секретный свидетель по делу, который реально мог участвовать в поставках негодного мяса. А все претензии по качеству срочно удовлетворялись новыми поставками или компенсациями.
При этом защитники указывают на многочисленные ляпы в процессуальных документах следствия, где есть как фактические, так и технические ошибки, когда, например, обвиняемые мужчины превращаются в женщин. Закралась ошибка, кстати, и в последнее постановление военного суда по господину Вислобокову — согласно документу, срок ареста ему продлен «до 03 месяца 21 сутки, а всего до 08 месяца 21 сутки, то есть по 10 февраля 2026 года».