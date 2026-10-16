Дело о махинациях с тушенкой законсервировали до февраля

По контракту от января 2024 года единственным «исполнителем услуг по поставке продовольственных товаров» военным являлось АО «Военторг», а основным соисполнителем соглашения выступало ООО РБЕ. Последнее выбрало себе поставщиком ООО «Нармяспром», заключив договор с его гендиректором Алексеем Барановым. С января прошлого года решением министра обороны единственным поставщиком была определена компания РБЕ. Однако консервы по-прежнему шли от ООО «Нармяспром», которое получало их от аффилированного с ним, по данным следствия, МПК «Селятино» Артема Барышкова. «ООО "Нармяспром" осуществляло поставки в воинские части, дислоцирующиеся и выполняющие задачи в зоне СВО и КТО, консервов мясных (говядина тушеная, мясо цыпленка в собственном соку, свинина тушеная и т. д.), стерилизованных (первые обеденные блюда), мясорастительных (каши гречневая, перловая, рисовая с говядиной)»,— говорится в материалах дела. Между тем фигуранты утверждают, что их подставил и оговорил некий секретный свидетель по делу, который реально мог участвовать в поставках негодного мяса. А все претензии по качеству срочно удовлетворялись новыми поставками или компенсациями.