«Пространство галереи превращается в лабиринт перегородок и завес»
Анна Минакова — о выставке Martin Margiela in Berlin
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В берлинской Konrad Fischer Galerie сейчас проходит первая немецкая персональная выставка Мартина Маржелы. Она открылась во время Berlin Art Week в сентябре и продлится до 19 декабря. Маржела ушел из моды еще в 2008 году, а с 2021-го регулярно выставляется уже именно как художник: после Парижа были Пекин, Сеул, этой весной — Токио, теперь Берлин.
И, кажется, это еще один хороший повод окончательно перестать проводить жесткую границу между так называемым прикладным и «настоящим» искусством. Она примерно так же устарела, как деление камней на драгоценные и полудрагоценные, от которого сегодня в профессиональной среде многие отказываются. Потому что тот же «полудрагоценный» турмалин параиба может стоить в разы дороже большей части камней, которые традиционно называются драгоценными.
С Маржелой та же проблема классификации. В 1988 году он сделал первые таби и заставил моделей пройти в них по красной краске. Ткань со следами потом превратилась в материал следующих коллекций. Сегодня эти таби находятся в собрании MoMA. В Берлине Маржела работает с креслами из кинотеатров, вешалками, плиткой, журналами, бельем, мебелью и коврами. Пространство галереи превращается в лабиринт перегородок и завес, где зрители то появляются, то исчезают друг для друга. Получается аллегория близости и приватности, присутствия и отсутствия — тема, которая у творца вообще проходит через всю практику.
В центре выставки — Audience, монументальная стена из старых кресел кинотеатра. С них снята обивка, а спинки заменены слепками из гипса и акрила. Вокруг — вешалки, кафель из ванных и кухонь, старые журналы, нижнее белье, мебель, ковры; привычные вещи он красит, деформирует, «портит», переделывает. Вся выставка строится вокруг отношений тела и вещей, которыми оно окружено: где мы сидим, что носим, что читаем, на что смотрим, к чему прикасаемся.