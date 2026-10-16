С Маржелой та же проблема классификации. В 1988 году он сделал первые таби и заставил моделей пройти в них по красной краске. Ткань со следами потом превратилась в материал следующих коллекций. Сегодня эти таби находятся в собрании MoMA. В Берлине Маржела работает с креслами из кинотеатров, вешалками, плиткой, журналами, бельем, мебелью и коврами. Пространство галереи превращается в лабиринт перегородок и завес, где зрители то появляются, то исчезают друг для друга. Получается аллегория близости и приватности, присутствия и отсутствия — тема, которая у творца вообще проходит через всю практику.