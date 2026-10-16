Дипфейки загружаются активнее

«Я бы условно их разделил на дипфейки, которые можно генерировать и транслировать (это важно) в режиме реального времени, и контент, который генерируется по запросу. Лавинообразный рост связан именно со вторым. Еще несколько лет назад создателям дипфейков нужно было обладать определенными техническими знаниями, бюджетом и "железом", на котором это можно было бы генерировать. В итоге по всем этим направлениям есть снижение.