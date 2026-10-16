Дипфейки загружаются активнее
Из-за чего выросло количество недостоверного контента
Пенсии отменят, тарифы ЖКХ увеличат в несколько раз, а людей заставят работать без выходных: благодаря дипфейкам такие псевдоновости якобы от имени властей все чаще распространяются в сети. Как сообщили “Ъ FM” в компании VisionLabs, их число за два с половиной года выросло почти в 11 раз.
При этом каждое такое видео мошенники могут использовать многократно. Так, в интернете стали очень популярны обращения «губернаторов». Например, глава воронежской области Александр Гусев якобы заявил, что федеральный центр не помогает региону с защитой. Видео оказалось подделкой. Число дипфейков растет из-за снижения расходов на их создание, пояснил гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков:
«По мнению Deloitte, ущерб от дипфейков разных типов (голосовых, видео) в 2027 году составит примерно $40 млрд. Технология достаточно быстро развивается. С помощью нее, в частности, создается достаточно много рекламного контента. Дипфейки используются и в виде цифровых аватаров. Так что много достаточно задач, в помощь которым привлекают такой инструмент.
При этом для того чтобы создать дипфейк, уже не нужно быть очень сильным специалистом. В сети достаточно много бесплатных инструментов, порядка 2 тыс. Поэтому стоимость атаки существенно снизилась по сравнению с прошлыми годами. Плюс они достаточно эффективные. Одна из самых популярных, всем хорошо известных атак — так называемая Fake Boss. Вот недавно в одном из банков злоумышленникам, которые ее использовали, удалось украсть $65 млн.
Если говорить про защиту, то у нас есть продукт, который называется дипфейк-детектор. Мы исследуем видео, и если становится понятно, что оно создано с помощью ИИ, то посылаем специальный сигнал, что этому ролику доверять нельзя. Такой базовый элемент, который сейчас есть у всех.
Поскольку технология развивается, думаю, через год-полтора высококачественный дипфейк уже станет невозможно отличить от реальности, поэтому требуются специальные меры защиты».
Ранее в сети также распространялись фальшивые обращения глав других регионов. В частности, губернатор Кузбасса Илья Середюк якобы предупреждал о резком росте цен на продукты, а «глава» Смоленской области Василий Анохин обращался к иностранным авиакомпаниям с предупреждением об опасности полетов над Россией. Такие атаки могут быть направлены и на конкретных пользователей, говорит начальник отдела безопасности SearchInform Алексей Дрозд:
«Я бы условно их разделил на дипфейки, которые можно генерировать и транслировать (это важно) в режиме реального времени, и контент, который генерируется по запросу. Лавинообразный рост связан именно со вторым. Еще несколько лет назад создателям дипфейков нужно было обладать определенными техническими знаниями, бюджетом и "железом", на котором это можно было бы генерировать. В итоге по всем этим направлениям есть снижение.
Раньше главной проблемой дипфейков была их ненатуральность, условно, шесть пальцев на руке, сейчас же генерация достигла почти кинематографического уровня.
При этом в абсолютных величинах количество такого контента, сделанного под того или иного человека, несоизмеримо меньше, чем материалов со знаменитостями. Но последствия для обычного пользователя могут быть даже страшнее. Дипфейки используются для буллинга, детской травли. У взрослых такой контент имеет и эротическую направленность, и другие разновидности, когда мы говорим о тех или иных высказываниях, которые используются с целью дискредитации человека или попытки шантажа».
По оценке VisionLabs, почти 3/4 пользователей не могут отличить настоящее лицо на видео от сгенерированного. Поэтому эксперты советуют проверять громкие заявления по официальным источникам и не доверять одному лишь изображению или голосу человека.