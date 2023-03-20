Оптоволокно оборвут на границе

Российские производители оптического волокна и кабелей из него просят правительство ввести на импортную продукцию таможенные пошлины в размере 15%. Участники рынка поясняют, что в 2022 году, когда возникла нехватка материалов, и без того сокращающийся рынок стали занимать китайские компании. Но против инициативы выступают операторы связи: они готовы отказаться от дешевой китайской продукции только при условии роста тарифов на свои услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом заместителя главы Минцифры Андрея Заренина от 13 марта, направленным в «МегаФон», МТС, «Вымпелком», «ЭР-Телеком», «Россети» и профильные ассоциации.

Чиновник просит участников рынка оценить предложения мэра Москвы Сергея Собянина по увеличению ввозных таможенных пошлин на кабельную продукцию сверх установленных в рамках российских обязательств по ВТО (сейчас ставка на оптоволоконные кабели составляет 0%).

Речь, согласно документу, идет об оптоволоконных, телекоммуникационных и силовых кабелях и т. д. Также господин Заренин просит операторов оценить долю импортной продукции на рынке и сообщить о возможности применения российских аналогов зарубежной продукции. В Минцифры и мэрии Москвы не ответили “Ъ”.

Объем российского рынка оптического волокна как сырья для кабелей по итогам 2021 года составил 7,5 млн км, или 4 млрд руб., говорит гендиректор АО «Оптоволоконные системы» (АО ОВС) Андрей Николаев. Топ-менеджер добавляет, что 30% рынка приходится на саму ОВС, остальное занимают зарубежные производители. Он утверждает, что по итогам 2022 года рынок снизился до 6 млн км (3 млрд руб.), так как операторы сократили расходы на развитие инфраструктуры. В ОВС рассчитывают, что по итогам 2023 года рынок восстановится до 7,5 млн км.

Инициатива по введению пошлин связана с тем, что производители кабелей, в первую очередь волоконно-оптических, опасаются вытеснения их продукции китайской, «дело в том, что после введения санкций единственный российский производитель оптического волокна столкнулся с отсутствием преформ», поясняет глава НП «Ассоциация "Электрокабель"» Максим Третьяков. Они закупались у японской компании, которая весной 2022 года прекратила поставки в РФ.

«Поиск альтернатив занял некоторое время и привел к временному прекращению производства оптического волокна российским предприятием,— поясняет господин Третьяков.— Из-за этого кабельные заводы-заказчики (ООО "Инкаб", ООО "Сарансккабель-Оптика", ИООО "Союз-Кабель", ООО "Алтай-Кабель", ООО "Еврокабель-1", АО "Москабель-Фуджикура" и др.— “Ъ”) вынуждены были закупать волокно для своей продукции в Китае и ввозить его с уплатой трехпроцентной ввозной пошлины». Ситуацией, по словам эксперта, воспользовались китайские производители конечной кабельной продукции, увеличив поставки в РФ.

В Минпромторге “Ъ” заявили, что мощности по выпуску оптического волокна в РФ «позволяют обеспечить в необходимых объемах поставку востребованных на рынке типов материала для обеспечения большей части внутреннего спроса».

В схожей ситуации ранее оказались российские производители смарт-карт (сим-карт, банковских и транспортных карт и т. д.). В 2022 году китайские производители стали вытеснять их с российского рынка, одновременно повышая цены на комплектующие, необходимые для выпуска отечественных смарт-карт (см. “Ъ” от 21 февраля).

Однако потребители кабеля выступают против введения пошлин. Это преждевременный шаг, который может негативно отразиться на работе операторов, а впоследствии и на развитии цифровой экономики, подчеркивают в МТС. Там заверили, что компания отдает предпочтение российским производителям при закупке кабелей, «если есть соответствующие предложения». «Но часть кабельной номенклатуры российского производства на рынке отсутствует либо не удовлетворяет требованиям по обеспечению работы сетей и предоставлению сервисов»,— пояснили в МТС.

В «Ростелекоме» сказали, что поддерживают предложение об увеличении ставок ввозных таможенных пошлин, но только «на те виды кабельной продукции, которые могут быть произведены в РФ». В «ЭР-Телекоме» и «Вымпелкоме» отказались от комментариев, в «Россетях» и «МегаФоне» на запросы не ответили.

Источник “Ъ” на кабельном рынке говорит, что производители обсуждают с операторами идею повысить пошлины с конца 2022 года, «но операторы были категорически против, поскольку китайская продукция в текущей ситуации оказывается дешевле, а им важнее покупать кабель по низкой цене».

Поддержать повышение пошлин, утверждает собеседник “Ъ”, операторы готовы, только если смогут заложить повышение цен на него в свои тарифы.

Никита Королев