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Коммерсантъ FM
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По цюрихскому счету

UBS и Credit Suisse приготовились к историческому слиянию

Власти Швейцарии, уставшие наблюдать за мучениями банка Credit Suisse, чуть ли не насильно заставили другой банк — UBS выкупить конкурента. Тот согласился, но предложил цену, которая, по его мнению, отражает реальную стоимость Credit Suisse на сегодняшний день — $1 млрд, что в восемь раз меньше его рыночной капитализации.

Фото: AP

Фото: AP

Два крупнейших банка Швейцарии с полуторавековой историей противостояния близки к слиянию, сообщает Financial Times. Ни UBS, ни Credit Suisse (CS) не хотели этого. Но власти страны непреклонны: UBS велено выкупить менее крупного конкурента, чтобы спасти его от краха, а клиентов — от потери сбережений.

О том, что UBS и Credit Suisse могут объединиться, стало известно в четверг, 16 марта. Все эти дни власти страны вели переговоры как с двумя главными действующими лицами готовящейся сделки, так и с другими банками — на случай варианта дробления CS и его распродажи по частям. Но от этого варианта участники переговоров отказались.

Правительство и регуляторы Швейцарии в итоге настояли на том, чтобы UBS выкупил Credit Suisse целиком. Хотя в UBS вообще не желали приобретать проблемного конкурента, помня обо всех рисках, связанных с Credit Suisse. И как утверждают источники Financial Times, представители двух банков практически не контактировали друг с другом напрямую.

В воскресенье утром UBS выдвинул свои условия: 0,25 швейцарского франка за каждую акцию Credit Suisse, которые будут выплачены держателям бумаг не деньгами, а в виде акций UBS.

Предложенная цена намного ниже уровня котировок акций Credit Suisse на момент закрытия торгов в пятницу — тогда одна акция CS стоила 1,86 швейцарского франка. В общей сложности UBS готов заплатить за своего конкурента не более $1 млрд — более чем в восемь раз ниже его рыночной капитализации. Кроме того, UBS настоял на включении в сделку пункта о ее аннулировании, в случае если его собственные спреды кредитного дефолтного свопа вырастут на 100 базисных пунктов из-за покупки конкурента.

В целом, как утверждают источники, следящие за ходом переговоров, ситуация вокруг Credit Suisse очень быстро меняется и нет гарантий того, что предложенные UBS условия покупки в итоге будут приняты.

Как отмечает FT, в правительстве Швейцарии настолько обеспокоены состоянием Credit Suisse, что готовы поступиться формальными процедурами, необходимыми для слияния двух банков.

В частности, правительство планирует ввести законодательство, которое позволит обойти обычный шестинедельный период консультаций, необходимый акционерам UBS, чтобы сделка могла быть заключена как можно быстрее, сообщили источники. О том, насколько важна сделка для всего мирового банковского сектора, свидетельствует и тот факт, что она уже одобрена ФРС США.

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Credit Suisse несколько лет испытывает серьезные проблемы. А 2022 год банк завершил с убытком $7,9 млрд, что стало худшим результатом с 2008 года. А по итогам трех последних месяцев года клиенты вывели со счетов банка 111 млрд швейцарских франков. Ситуация для Credit Suisse усугубилась внезапным банкротством Silicon Valley Bank и закрытием Signature Bank, что вызвало сильное беспокойство инвесторов.

А 13 марта Credit Suisse сообщил, что обнаружил «существенные недостатки» в своих финансовых отчетах. Это привело к падению акций на 30%. Чтобы хоть как-то успокоить инвесторов и клиентов CS, Нацбанк Швейцарии решил в срочном порядке выделить тонущему банку кредит примерно на 50 млрд швейцарских франков. Но уже к выходным швейцарские власти позаботились о получении предварительного одобрения регуляторов Европы и США слияния UBS и Credit Suisse, утверждают источники газеты.

По данным источников FT, после закрытия сделки UBS сократит подразделение инвестбанкинга Credit Suisse, которое приносило серьезные убытки в последнее время. Что будет с остальными подразделениями банка, не уточняется. Давать официальные комментарии о ходе переговоров стороны отказались. Впрочем, вполне возможно, что о сделке будет официально объявлено уже сегодня вечером.

Кирилл Сарханянц

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