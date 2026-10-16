Правительство на год перенесет сроки модернизации НПЗ
Правительство России на год перенесет сроки модернизации нефтеперерабатывающих заводов по соглашениям с Минэнерго, которые предполагают получение обратного акциза. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Готовится выход документа, я его точно визировал, чтобы продлить на год»,— сказал Александр Новак журналистам на Российской энергетической неделе (цитата по «Интерфаксу»).
Перенос сроков станет мерой поддержки НПЗ, которые не укладываются в график по модернизации из-за ударов беспилотников, сообщал ранее Александр Новак. Он назвал более актуальной задачей восстановление поврежденных объектов.