Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира ATP Masters в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Карлосу Алькарасу из Испании в финале Indian Wells Masters. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2, он продлился 1 час 10 минут. Россиянин прервал 19-матчевую серию побед, испанец возглавит рейтинг теннисистов.

27-летний Даниил Медведев — бывшая первая ракетка мира, сейчас занимает шестое место в рейтинге ATP. На счету россиянина 18 побед на турнирах под эгидой ассоциации. Медведев обладатель Кубка ATP и Кубка Дэвиса в составе российской сборной, победитель Итогового турнира ATP и одного турнира Большого шлема — US Open.

19-летний Алькарас ранее также был первой ракеткой мира, сейчас занимает второе место. По итогам турнира в Индиан-Уэллсе вновь возглавит рейтинг. На его счету семь титулов ATP, в том числе победа на турнире Большого шлема US Open.

Indian Wells Masters (BNP Paribas Open) — турнир в престижной категории ATP 1000 Masters. Проводится в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США). Призовой фонд составляет $8,8 млн.

Леонид Уварчев