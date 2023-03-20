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Коммерсантъ FM
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Си во время визита в РФ намерен «укреплять дружбу, сотрудничество и мир»

Председатель КНР Си Цзиньпин написал статью об отношениях с Россией для «РИА Новости» и «Российской газеты». Он рассказал о целях визита в Москву, о видении «украинского кризиса» и о многополярности, как о «необратимой тенденции». Ранее в газете «Жэньминь жибао» была опубликована статья президента РФ Владимира Путина о «формировании более справедливого многополярного мироустройства» и о готовности РФ к урегулированию конфликта на Украине.

О чем говорится в статье господина Си:

  • О визите в РФ. «Предстоящий мой визит в Россию нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира. Я готов вместе с президентом Владимиром Путиным наметить новые планы и меры во имя открытия новых перспектив китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия»,— написал господин Си. По его мнению, контакты на высоком и высшем уровне «играют важную роль и имеют непреходящее стратегическое значение». Председатель КНР отметил, что на встречах с господином Путиным они «задают тон устойчивому развитию двусторонних отношений».
  • Об отношениях с РФ. Страны придерживаются концепции «вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества». Отношения основываются на принципах «неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон». Связи стран служат «эталоном межгосударственных отношений нового типа», они характеризуются «взаимным уважением, мирным сосуществованием и взаимовыгодным сотрудничеством». По мнению господина Си, отношения между РФ и КНР за 70 с лишним лет «прошли весьма непростой путь», сегодняшний их уровень «дался нелегко» и следует «бережно сохранять неувядающую дружбу».
  • О международных отношениях. «Стороны действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, развивают общечеловеческие ценности и выступают за формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества»,— говорится в статье. По мнению председателя КНР, «многополярность, экономическая глобализация и демократизация международных отношений» — это «необратимая тенденция».
  • О «традиционных и нетрадиционных вызовах безопасности». По мнению господина Си, вред миру приносят «действия гегемонии, деспотизма и травли». «Для восстановления мировой экономики предстоит преодолеть очень долгий путь. В международном сообществе бьют большую тревогу, как никогда нуждаются в путях выхода из кризиса»,— говорится в статье. Все больше стран стремятся к «построению чистого и прекрасного мира, где воцарятся прочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и толерантность». По мнению господина Си, международное сообщество «отдает себе ясный отчет в том, что ни одна страна в мире не превосходит все остальные». «Не бывает универсальной модели государственного управления и не существует миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране»,— добавил он.
  • О российско-украинском конфликте. Китай занимает «объективную и беспристрастную позицию», прилагает усилия мирным переговорам. КНР исходит из «необходимости соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок». Как считает господин Си, ранее представленный план Пекина по урегулированию конфликта «максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса». «Документ служит конструктивным фактором в нейтрализации последствий кризиса и продвижении политического урегулирования. Сложные проблемы не имеют простых решений»,— объяснил председатель КНР. По его мнению, рациональный выход из кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности найдутся, «если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе».

О планах китайской дипломатии — в публикации «Ъ» «Китайский мир лучше мира без Китая».

Леонид Уварчев

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