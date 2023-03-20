Главные анонсы 20 марта

Президент России Владимир Путин выступит на парламентской конференции Россия – Африка. Примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ.

Лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин опубликуют в прессе статьи, где выскажут свои оценки состояния отношений двух стран. 20-22 марта в рамках визита Си Цзиньпина в Москву состоится неформальная встреча лидеров двух стран. Планируется подписание двух документов — об улучшении совместного партнерства в новую эпоху и по развитию ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

В Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Райффайзенбанк вводит плату за ведение счетов юридических лиц в долларах и евро. Комиссия при сумме входящего остатка на счетах в долларах США свыше 50 000 долларов или евро на начало календарного дня составит 0,03% в день.

Каноническая Украинская православная церковь проведет синод, где примет решение о действиях в ответ на требования покинуть Киево-Печерскую лавру.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит по существу иск ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц», российского подразделения шведской торговой компании H&M, об истребовании имущества из незаконного владения ООО «Парк развлечений», владельца торгово-развлекательного комплекса «Остров мечты».

Южный окружной военный суд рассмотрит дело по факту нападения в 1999 году на военных РФ в Чечне, где погибли 15 человек, в отношении Романа Гакаева, члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба.

В Брюсселе состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам под председательством главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Главы МИД обсудят ситуацию на Украине и обменяются мнениями по Тунису.

Совет директоров МВФ рассмотрит вопрос об одобрении финансовой помощи Шри-Ланке в размере $2,9 млрд, согласованной в 2022 году.

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