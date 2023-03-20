«Кораблик» сменил курс

Не справившаяся с ростом долговой нагрузки сеть магазинов детских товаров «Кораблик» привлекла нового инвестора. Владельцем бизнеса стал бенефициар крупного поставщика игрушек и других товаров для детей МТК «Алиса» Олег Сохацкий. Собственная розница позволяет дистрибуторам увеличивать рентабельность продаж. Однако сейчас реализацию этой стратегии осложняет растущая конкуренция с онлайн-площадками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бенефициар крупного поставщика игрушек МТК «Алиса» Олег Сохацкий стал новым владельцем сети «Кораблик», рассказали два источника “Ъ” среди ритейлеров и консультантов по торговой недвижимости. По данным ЕГРЮЛ, 15 марта 2023 года господин Сохацкий получил 5% в операционной компании сети ООО «Кораблик-Р». Остальная доля — у АО «Кораблик», собственник которого в ЕГРЮЛ не раскрывается. Олег Сохацкий не ответил на вопросы “Ъ” по электронной почте. В МТК «Алиса» и «Кораблике» комментарии также не предоставили.

«Кораблик» основан в 2000 году Дмитрием Зуевым. По собственным данным, насчитывает более 150 магазинов в сотне городов России. Выручка «Кораблик-Р» в 2021 году сократилась на 43%, до 3,7 млрд руб., чистый убыток был 252,7 млн руб. По оценкам Infoline, в 2021 году «Кораблик» занимал девятое место по продажам детских товаров в России с долей менее 1%.

По собственным данным, ассортимент МТК «Алиса» включает свыше 10 тыс. наименований. Компания называет себя дистрибутором брендов Brio, Kidz Delight, Jakks Pacific, занималась продвижением символов Олимпиады в Сочи 2014 года, дистрибуцией продукции чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Выпускает игрушки под собственными брендами 1Toy и «Алиса знает, что делать!». Также продает коляски, велосипеды, косметику, продукты питания. В 2021 году выручка выросла на 3,3%, до 3,03 млрд руб., чистая прибыль была 69,6 млн руб.

По словам собеседника “Ъ”, основатель «Кораблика» давно собирался отойти от дел и продать бизнес. В феврале 2022 года Forbes со ссылкой на свои источники сообщал об интересе к приобретению «Кораблика» подконтрольной Александру Мамуту компании «Вандеркинд», которая развивала в РФ магазины игрушек Hamleys. Сейчас эти точки планируется переименовать в «Винни». В ГК Ideas4Retail, куда входит «Вандеркинд», на вопросы “Ъ” также не ответили.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отмечает, что финансовые сложности у «Кораблика» начались еще пару лет назад. В последнее время сети пришлось сократить число действующих магазинов, добавляет президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. По словам господина Ванчугова, МТК «Алиса» была одним из крупнейших поставщиков «Кораблика» и владельцы сети могли продать бизнес дистрибутору за долги.

На конец 2022 года краткосрочные обязательства ООО «Кораблик-Р» были 3,4 млрд руб., из которых 3 млрд руб.— кредиторская задолженность. Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев согласен, что стоимость сделки по продаже «Кораблика» могла быть символической с учетом уровня долга компании, практически равного ее выручке по итогам 2021 года. С подобными проблемами сталкивалась и другая крупная сеть детских товаров — «Дочки-сыночки», напоминает Алексей Ванчугов. В начале 2022 года структуры сети начали готовиться к банкротству.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что специализированные сети детских товаров испытывают сложности из-за сокращения спроса и активизации C2C-коммерции на таких площадках, как «Авито». Наращивают свои позиции и онлайн-платформы, на которые сегодня приходится почти 60% продаж детских товаров, отмечает Антонина Цицулина. По словам господина Бурмистрова, дистрибуторы детских товаров также находятся под давлением, поэтому нуждаются в собственном розничном канале для стабильных продаж. Рентабельность розничного бизнеса выше, чем при оптовых продажах, добавляет Алексей Ванчугов. По предварительной оценке Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, в 2022 году продажи детских товаров выросли на 3%, до примерно 1 трлн руб.

Алина Савицкая