КНДР объяснила запуск ракеты симуляцией ядерной контратаки

КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты 19 марта. На двудневных учениях проводилась «имитация тактической ядерной контратаки против врагов», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Учениями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, на них присутствовала его дочь Чу Э.

По данным Пхеньяна, ракета пролетела 800 км и поразила цель. Учения включали отработку управления системой командования ядерным ударом, перехода на боевую готовность к ядерной контратаке и запуска тактической баллистической ракеты с имитированной ядерной боеголовкой.

Ким Чен Ын во время учений призвал быть готовыми к применению ядерного оружия в любой момент для предотвращения войны. По мнению лидера КНДР, США и Южная Корея проводят «репетицию вторжения» в Северную Корею с использованием американских военных средств. «Мы не можем сдерживать войну только тем, что являемся ядерным государством»,— сказал Ким Чен Ын (цитата по «Рёнхап»). По его мнению, Пхеньян может сдерживать войну только тем, что завершит подготовку к ядерным атакам, «которые могут быть совершены быстро и точно в любое время».

О запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря 19 марта сообщили южнокорейские и японские военные. Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. 16 марта КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Она пробыла в полете около 70 минут и пролетела несколько тысяч километров.

Об обострении ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Корейским ракетам открылся океан возможностей».