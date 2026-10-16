Очки шанхайского розлива

29-летний американец, принадлежащий к тому же поколению, что и Медведев, теннисист с очень интересной манерой игры. На первый взгляд он не делает ничего особенного, но если присмотреться к его действиям внимательно, даже в ходе одного розыгрыша зачастую можно обнаружить несколько нестандартных ударов. У Пола на высоком уровне игровой интеллект, он обладает неплохой подачей и достаточно быстр. Однако мощи ему хватает не всегда, компенсировать ее приходится повышением степени риска, а такой теннис требует четких технических настроек и постоянной концентрации внимания, которую невозможно сохранять на протяжении затяжных противостояний.