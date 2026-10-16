Очки шанхайского розлива
Даниил Медведев вышел в полуфинал Rolex Shanghai Masters
В четвертьфинале Rolex Shanghai Masters, турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters Series c призовым фондом $9,4 млн, россиянин Даниил Медведев в трех сетах справился с американцем Томми Полом. Этот успех помог россиянину повысить свои шансы на попадание в Турин на итоговый турнир Nitto ATP Finals. А успех в следующем матче, против испанца Рафаэля Ходара, сделает их едва ли не стопроцентными.
Чем дальше турнирная стадия, до которой добирается Даниил Медведев, тем больше рейтинговых очков он может заработать в борьбе за одну из путевок в Турин на Nitto ATP Finals. Скажем, за выход в четвертьфинал шанхайского «мастерса» положено 200 баллов, а за попадание в полуфинал — 400. То есть значимость встречи с Томми Полом была ненамного ниже недавнего титула победителя турнира в Ханчжоу, где россиянин, выиграв четыре матча, заработал 250 очков.
29-летний американец, принадлежащий к тому же поколению, что и Медведев, теннисист с очень интересной манерой игры. На первый взгляд он не делает ничего особенного, но если присмотреться к его действиям внимательно, даже в ходе одного розыгрыша зачастую можно обнаружить несколько нестандартных ударов. У Пола на высоком уровне игровой интеллект, он обладает неплохой подачей и достаточно быстр. Однако мощи ему хватает не всегда, компенсировать ее приходится повышением степени риска, а такой теннис требует четких технических настроек и постоянной концентрации внимания, которую невозможно сохранять на протяжении затяжных противостояний.
В шести предыдущих встречах с Полом россиянин потерпел лишь одно поражение и сейчас выглядел явным фаворитом. Но победа пришла к Медведеву не очень легко.
Например, в шестом гейме, уже после того, как россиянин взял чужую подачу, Пол имел семь брейк-пойнтов. А вторую партию Пол провел просто блестяще, сделав три брейка. После этого казалось, что в матче может наступить перелом, но американец засиделся во время перерыва перед третьим сетом, во время которого Медведев покинул корт. Несколько ошибок Пола стали причиной раннего брейка, а дальше россиянина было уже не остановить. В итоге — 6:3, 1:6, 6:3 за 2 часа 6 минут.
Субботний полуфинал будет для Медведева весьма принципиальным. Там его ждет испанец Рафаэль Ходар, который за 2 часа 20 минут сломил сопротивление норвежца Каспера Рууда — 6:4, 3:6, 6:4. Этот 20-летний теннисист считается главным открытием нынешнего сезона, по ходу которого он из середины второй сотни поднялся в рейтинге до начала второй двадцатки, а сейчас также претендует на путевку в Турин, являясь одним из прямых конкурентов Медведева.
Встреча обещает быть интересной, ведь ранее Медведев и Ходар не провели между собой ни одного официального матча. Соперник, отличающийся стабильностью на задней линии, конечно, может доставить россиянину немало сложностей.
Впрочем, положение Медведева в гонке на Nitto ATP Finals с точки зрения потенциального выступления на турнире уже сейчас довольно устойчиво. Медведев идет шестым (де-факто — пятым, поскольку итальянец Янник Синнер, занимающий второе место, отказался от выступлений до конца сезона). У него 3420 очков, чуть меньше, чем у итальянца Флавио Коболли (3540), и больше, чем у американца Фрэнсиса Тиафо (3380), француза Артюра Фиса (3325) и Ходара (2909), замыкающего на данный момент список потенциальных участников. То есть победа над Ходаром сделает шансы Медведева на попадание в Турин практически стопроцентными.
В другом полуфинале в Шанхае сыграют Александр Зверев из Германии, гарантировавший себе титул первой ракетки мира по итогам сезона, и испанец Алехандро Давидович-Фокина.