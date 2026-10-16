Папа Лев XIV 18 октября проведет первую после операции воскресную молитву

Понтифику Льву XIV (в миру — Роберт Фрэнсис Прево) 71 год. Он прибыл в Рим 13 октября для удаления узелка в легком, однако впоследствии врачи обнаружили у него аденокарциному — наиболее распространенный тип рака легких. Понтифику удалили нижнюю долю правого легкого. Это первая серьезная проблема Льва XIV со здоровьем за время пребывания на посту. Его избрали в мае 2025 года после смерти папы Франциска от инсульта.