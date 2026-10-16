Папа Лев XIV 18 октября проведет первую после операции воскресную молитву
Папа римский Лев XIV, перенесший операцию по удалению злокачественной опухоли легкого, проведет воскресную молитву «Ангел Господень». Об этом сообщила пресс-служба Ватикана.
Традиционную молитву понтифик проведет 18 октября, однако ее точное место — из окна Апостольского дворца в Ватикане или из римской больницы Джемелли — не раскрывается. Ранее Ватикан заявил, что все публичные встречи папы будут отменены до 20 октября.
Несколько часов назад Ватикан опубликовал первые фотографии папы Льва XIV после операции. На них понтифик стоит у алтаря в зеленом облачении и совершает мессу в часовне, подготовленной для него в больнице. Как заявили в пресс-службе Святого престола, сегодня результаты анализов подтвердили, что папе становится лучше.
Понтифику Льву XIV (в миру — Роберт Фрэнсис Прево) 71 год. Он прибыл в Рим 13 октября для удаления узелка в легком, однако впоследствии врачи обнаружили у него аденокарциному — наиболее распространенный тип рака легких. Понтифику удалили нижнюю долю правого легкого. Это первая серьезная проблема Льва XIV со здоровьем за время пребывания на посту. Его избрали в мае 2025 года после смерти папы Франциска от инсульта.