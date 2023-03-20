«Быки» поменялись местами

Гран-при Саудовской Аравии завершился вторым подряд триумфом команды Red Bull, снова отметившейся дублем. Правда, по сравнению с прошлым этапом гонщики «быков» поменялись местами. Первым в этот раз был Серхио Перес, вторым — Макс Ферстаппен, стартовавший с последнего, 15-го места на стартовой решетке. Впрочем, техническое превосходство Red Bull над соперниками сейчас таково, что ничего удивительного в таком результате нет. Третьим по скорости стал Фернандо Алонсо, но уже после гонки он получил штраф и уступил место в топ-3 Джорджу Расселу.

Первый этап сезона, состоявшийся две недели назад в Бахрейне, вроде бы дал исчерпывающий ответ на вопрос, у кого в этом году быстрейшая машина. Гонщики Red Bull Макс Ферстаппен и Серхио Перес были вне конкуренции, наголову разбив и Ferrari, и Mercedes.

Но ведь был еще Фернандо Алонсо. Его третье место в Бахрейне, скорость, которую двукратный чемпион мира демонстрировал за рулем Aston Martin, давали вроде бы надежду на то, что у «быков» в этом сезоне будет хоть какая-то действенная оппозиция. Вообще, в последние две недели Алонсо получил столько внимания, сколько не получал, пожалуй, с середины нулевых, когда завоевывал свои титулы. Многих волновал вопрос, что же такого может сделать многоопытный, все уже повидавший в автоспорте 41-летний испанец (только за рулем формульных машин он проехал в гоночном режиме более 90 тыс. километров), чтобы навязать Ферстаппену борьбу. Но сам Алонсо полагал, что речи о том, чтобы бодаться с «быками», идти не может. И это даже после того, как оказалось, что Ферстаппен в Джидде будет стартовать с 15-го места. Его Red Bull, как бы могуч он ни был, все-таки сломался во время квалификации, что не позволило голландцу показать хорошее время. Ферстаппен отреагировал на это рассуждением о том, что все это, конечно, неприятно, но он будет прорываться, потому что может это сделать.

Самое начало гонки дало было надежду на то, что Алонсо был не прав, что он переоценил соперников. Испанец ведь уже к первому повороту прошел зазевавшегося Переса. Но и круга не прошло, как Алонсо получил пятисекундный штраф — за неправильное расположение машины на стартовом поле. Штраф этот, так сложилось, никакого влияния на итоговое время Алонсо не оказал (отбыл он его на пит-стопе, когда на трассе находилась машина безопасности, «сожравшая» все имевшиеся отрывы). Так что винить судей в том, что они испортили битву испанца и мексиканца, не стоит. Тем более что Перес, наконец проснувшись, спокойно объехал лидера Aston Martin. Если к кому у Алонсо и могут быть претензии, так это к собственной команде. Ведь уже после финиша его оштрафовали еще на 10 секунд — за неправильное отбывание первого наказания. Так что третье место испанца на финише превратилось в четвертое. В тройку вместо него попал Джордж Рассел.

Куда интереснее было наблюдать за тем, что делал Ферстаппен. Он обгонял всех, кто только оказывался впереди. Причем делал это как-то издевательски расчетливо. Не там, где противник давал шанс, а там, где хотел, точно зная, что сопротивляться ему не смогут. Льюис Хэмилтон, Карлос Сайнс, Шарль Леклер, Рассел один за другим оставались позади. За пару десятков кругов до финиша Ферстаппен добрался и до шедшего вторым Алонсо. И тут тоже никакой борьбы не было — Red Bull объехал Aston Martin на прямой, просто воспользовавшись наличием более мощной силовой установки.

Наверное, было бы даже красиво, если бы Ферстаппен еще и выиграл эту гонку. Однако что-то его настораживало в поведении машины, он жаловался своему инженеру, тот не мог понять, что же не так. Как следствие, Ферстаппен осторожничал и не ехал в полную силу. В Red Bull все равно предприняли попытку обеспечить ему победу. Пересу было велено ехать примерно на 0,4 секунды медленнее, чем темп, который поддерживал голландец на круге. Такой прозрачный намек на то, что Ферстаппена надо пропустить. Но после возмущения мексиканца ему сказали: «Жми!» Свой шанс выиграть гонку Перес не упустил. Ферстаппен был вторым.

В общем зачете чемпионата мира лидирует по-прежнему Ферстаппен. Правда, напарника по команде он опережает всего на одно очко, полученное им в Джидде за самый быстрый круг.

Гран-при Саудовской Аравии — второй этап чемпионата мира 1 (1). Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1:21.14,894. 2 (15). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — отставание 5,355. 3 (3). Джордж Рассел (Великобритания, Mercedes) — 25,866. 4 (2). Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 30,728. 5 (7). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 31,065. 6 (4). Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 35,876. 7 (12). Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 43,162. 8 (6). Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 52,832. 9 (9). Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 54,747. 10 (13). Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.04,826. Алонсо был оштрафован на 10 секунд. В скобках — позиция на стартовой решетке. Чемпионат пилотов 1. Ферстаппен — 44 очка. 2. Перес — 43. 3. Алонсо — 27. 4. Рассел — 21. 5. Сайнс — 20. 6. Хэмилтон — 20. 7. Лэнс Стролл (Канада, Aston Martin) — 8. 8. Леклер — 6. 9. Гасли — 4. 10. Окон — 4. Кубок конструкторов 1. Red Bull — 87 очков. 2. Mercedes — 41. 3. Aston Martin — 35. 4. Ferrari — 26. 5. Alpine –—8. 6. Alfa Romeo — 4. 7. Haas — 1. 8. Williams 1.

Александр Петров