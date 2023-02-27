«Это делает покупку более выгодной»

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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Крупные автодилеры тестируют новую бизнес-модель: ввозят машины через параллельный импорт и перепродают их другим компаниям. Volkswagen начал бороться с параллельным импортом своих автомобилей из Китая в Россию. Новые иранские машины, по заявлению Минпромторга, пока не могут продаваться в России. Власти РФ начали отзывать документы на некоторые ввезенные по параллельному импорту автомобили. Дилеры больше не навязывают клиентам допуслуги и оборудование. Минпромторг планирует с 1 июня 2023 года возвращать требования технического регламента безопасности выпускаемых в РФ автомобилей.

День 368-й. 26 февраля. Воскресенье

26.02.2023 16:27

Volkswagen принимает меры по борьбе с параллельным импортом своих автомобилей из Китая в Россию. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt. VW прекратила поставку автомобилей в Россию и местную сборку в марте 2022 года после обострения вооруженного конфликта на Украине. Handelsblatt цитирует источники в VW, которые говорят о «налаженных торговых путях из Китая в Россию», по которым автодилеры поставляют автомобили. Раньше таким образом продавали в первую очередь подержанные автомобили, но теперь эти торговые пути используются и для поставок новых.

Как сообщает Handelsblatt, для борьбы с параллельным импортом в Россию VW составляет черные списки китайских автодилеров, которые могут участвовать в такой торговле и которым компания перестает поставлять свои автомобили.

День 367-й. 25 февраля. Суббота

25.02.2023 13:39

Компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» открыла предзаказы на свою модель EVM PRO. Машина доступна в трех модификациях — промтоварный фургон, изотермический фургон и еврофургон. Стоит автомобиль 4,5 млн руб. Купить его можно либо напрямую у производителя, либо в салонах «Торгмаш» в Москве. О намерении продавать собственные электрогрузовики заявили и другие российские компании.

День 366-й. 24 февраля. Пятница

24.02.2023 20:06

Новые иранские машины по пути в России встали в бюрократическую пробку. Производители из Исламской республики в 2023 году запланировали экспортировать на отечественный рынок не менее 20 тыс. автомобилей. Причем такие намерения даже подтверждались на дипломатическом уровне. Однако Минпромторг заявил, что продажи невозможны, пока у такого транспорта нет необходимых сертификатов.

Иран в свою очередь настроен решительно. В ноябре он подписал с Россией меморандум об экспорте своих машин на $300 млн. Персидский автопром рассчитывает не только поставлять автомобили, но и собирать их на российских конвейерах. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов в середине декабря заявил, что его коллеги из Исламской республики предложили автогиганту наладить совместное производство.

День 365-й. 23 февраля. Четверг

23.02.2023 11:27

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что Крымский мост полностью открыт для автомобильного движения. Все его полосы готовы на 39 дней раньше срока.

День 364-й. 22 февраля. Среда

22.02.2023 21:35

Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому с 1 июня 2023 года в России будут возвращать требования технического регламента безопасности выпускаемых автомобилей. Предложение предусматривает запрет на ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощенным требованиям с июня.

С июня ведомство также предлагает сделать обязательным соответствие выпускаемых в России автомобилей экологическому стандарту не ниже «Евро-2». Также с июня на все ввозимые автомобили должны устанавливаться устройства вызова оперативных служб. С ноября предлагается предъявлять требования по оснащению антиблокировочной системой тормозов.

22.02.2023 15:20

Цена бензина марки АИ-92 в европейской части России превысила 41,5 тыс. руб. за тонну, что является максимальным значением с сентября 2022 года. За день бензин подорожал на 2,8%.

22.02.2023 12:25

Международный автоконцерн Stellantis завершил 2022 год с чистой прибылью в размере €16,8 млрд. Это на 26% лучше показателя предыдущего года и является новым рекордом для альянса, который был образован в январе 2021-го путем слияния французской PSA и итальянско-американской Fiat-Chrysler.

22.02.2023 11:38

Власти начали отзывать документы на ввезенные по параллельному импорту автомобили. Речь идет о свидетельствах безопасности транспортных средств, выданных с нарушениями. Росстандарт уже отменил несколько таких справок, оформленных в одной из испытательных лабораторий Калининградской области. Теперь на этих автомобилях передвигаться по России запрещено.

22.02.2023 10:21

На 1 января 2023 года в России зарегистрировано 53,8 млн автомобилей. На легковые автомобили приходится более 81% (45,3 млн шт.) от всего парка, легкая коммерческая техника занимает 8% (4,2 млн шт.), а на грузовики приходится 7% парка (3,7 млн шт.). Оставшаяся часть парка приходится на мотоциклы (4%; 2,1 млн шт.) и автобусы (1%; 0,4 млн шт.).

День 363-й. 21 февраля. Вторник

21.02.2023 22:19

Правительство РФ своим постановлением разрешило «Автодору» устанавливать новые тарифы за проезд по платным дорогам. Предельный тариф проезда для легковых авто на трассах «Автодора» увеличится в 2,6 раза. Пересмотр прейскуранта чиновники объясняли удорожанием процесса строительства дорог — старые тарифы компенсировать затраты государства уже не в состоянии.

21.02.2023 21:18

Ассоциация европейских автопроизводителей сообщила, что продажи новых автомобилей в ЕС составили 760 тыс. штук, что на 11,3% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

21.02.2023 11:06

Дилеры больше не навязывают клиентам допуслуги и оборудование. Об этом заявили сами продавцы. В холдингах «Авилон» и «Автодом» сообщили, что раньше компании по всей России могли зарабатывать на навязывании оборудования, страховок и прочих услуг, но сейчас ситуация изменилась.

21.02.2023 11:44

Крупные российские автодилеры тестируют новую бизнес-модель. Они ввозят новые легковые автомобили через параллельный импорт для их последующей перепродажи другим компаниям. Дилеры в такой модели выступают в роли альтернативных дистрибуторов, принимая заказы на импорт.

«Мы заключаем с автодилерами сделку о сотрудничестве, принимаем от них заказы на импорт определенных моделей. Затем закупаем эти автомобили и передаем их в дилерские центры. Мы осуществляем импорт только как юрлицо, что делает покупку более выгодной как для дилеров, так и для конечных клиентов»,— рассказала директор департамента оптовых продаж группы «Авилон» Грацин Беленова.

21.02.2023 10:20

Польша закрывает последний пропускной пункт для фур на границе с Белоруссией. Решение вступит в силу вечером 21 февраля. На границе тем временем образовалась 60-километровая очередь из грузовиков, и подавляющее большинство из них не успеют пройти погранконтроль. Значительная часть этих фур везут грузы для российского рынка. Речь идет о непродовольственных товарах, в том числе автокомплектующих.

21.02.2023 00:55

Выделение сектора каршеринга в отдельную тарифную группу по ОСАГО может привести к значительному увеличению отчислений участников рынка на страхование. Страховщики и ЦБ считают, что подобные меры необходимы из-за крайне высокого уровня убыточности в сегменте. Эксперты отмечают, что в результате стоимость каршеринга может вырасти на 15-30%.

День 362-й. 20 февраля. Понедельник

20.02.2023 19:00

Суд в Белоруссии приговорил 65-летнего предпринимателя из Брестской области к штрафу в размере около $3,9 тыс. за отказ продать автозапчасти российским военным — Генпрокуратура Белоруссии.

20.02.2023 18:10

Глава МВД Польши Мариуш Каминский распорядился остановить движение белорусских грузовых автомобилей через пункт пропуска «Кукурыки-Козловичи». Это последний работавший КПП на границе двух стран для грузовых автомобилей. В МВД это назвали ответом на решение Минска ограничить въезд на территорию Белоруссии для польских грузовых автомобилей.

20.02.2023 16:46

Зарегистрированное в Ульяновске в 2017 году ООО «Исузу Соллерс» подало заявление о ликвидации в налоговые органы. Соответствующие документы будут готовы 28 февраля. Совместное предприятие ликвидируется вслед за расторжением его специального инвестиционного контракта. Фактически «Исузу Соллерс» так и не выполнила свои обязательства по СПИК, при этом стороны ничего не должны государству, поскольку не пользовались льготами. Заключенный в 2018 году СПИК был одним из первых в автопроме.

21.02.2023 10:20

«Доставка товаров из Европы составляет просто беспрецедентную сложность. То, что раньше в Россию максимум доставлялось за неделю со всеми перемещениями, хранением на промежуточных складах и так далее, теперь может занимать месяц и больше. И это было еще до того, как стало известно о закрытии последнего КПП. То есть, на самом деле, это очень серьезная проблема. Пропускная способность альтернативных пунктов вызывает большие вопросы. Это абсолютно состоявшийся коллапс», — глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров о закрытии последнего КПП на границе с Белоруссией. Значительная часть фур везут через этот КПП грузы для российского рынка. Речь идет о непродовольственных товарах, в том числе автокомплектующих.

20.02.2023 09:31

Движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за ДТП, возобновлено. Что стало причиной аварии, пока не установлено.

20.02.2023 08:44

Движение по Крымскому мосту в обе стороны полностью остановлено из-за столкновения трех машин, в результате которого погибли три человека.

20.02.2023 00:57

«Росатом», планирующий в 2025 году запустить свою гигафабрику, предлагает выделять субсидии автопроизводителям для покрытия части затрат на покупку российских тяговых батарей. Такая мера, по мнению госкорпорации, снизит цену электромобилей и повысит спрос на них. Субсидия нужна до 2028 года, пока в России не будут локализованы компоненты аккумуляторов. Аналитики поддерживают инициативу, отмечая, что Китай добился самых низких мировых цен на батареи в $127 за 1 кВт•ч в том числе за счет масштабов производства.

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