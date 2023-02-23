Все полосы Крымского моста досрочно открыты для автомобильного движения

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что Крымский мост полностью открыт для автомобильного движения. Все его полосы готовы на 39 дней раньше срока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Марат Хуснуллин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам»,— сообщила пресс-служба господина Хуснуллина (цитата по «РИА Новости»).

По словам Марата Хуснуллина, восстановить поврежденную железнодорожную часть моста планируется в июле 2023 года. Ранее правительство поручило закончить ремонтные работы на железнодорожном полотне к декабрю 2023 года.

Кроме того, господин Хуснуллин отметил, что продолжаются работы по восстановлению сопутствующей инфраструктуры Крымского моста, но на движение транспорта они не повлияют. Завершить их планируется также до 1 июля текущего года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого обрушилось два автомобильных пролета, погибли четыре человека. В ФСБ назвали произошедшее терактом.