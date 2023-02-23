Все полосы Крымского моста досрочно открыты для автомобильного движения

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что Крымский мост полностью открыт для автомобильного движения. Все его полосы готовы на 39 дней раньше срока.
Марат Хуснуллин
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам»,— сообщила пресс-служба господина Хуснуллина (цитата по «РИА Новости»).
По словам Марата Хуснуллина, восстановить поврежденную железнодорожную часть моста планируется в июле 2023 года. Ранее правительство поручило закончить ремонтные работы на железнодорожном полотне к декабрю 2023 года.
Кроме того, господин Хуснуллин отметил, что продолжаются работы по восстановлению сопутствующей инфраструктуры Крымского моста, но на движение транспорта они не повлияют. Завершить их планируется также до 1 июля текущего года.
8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого обрушилось два автомобильных пролета, погибли четыре человека. В ФСБ назвали произошедшее терактом.