Польша закрылась от фур

Польша закрывает последний пропускной пункт для фур на границе с Белоруссией. Речь идет о КПП «Кукурыки—Козловичи». Решение вступит в силу вечером 21 февраля. На границе тем временем образовалась 60-километровая очередь из грузовиков, и подавляющее большинство из них не успеют пройти погранконтроль. Как транспортный коллапс скажется на потребителях? Разбиралась Лилия Галявиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

До начала февраля 2023-го на границе Польши и Белоруссии действовало два погранпункта. Затем Польша закрыла переход в пункте пропуска «Бобровники», в ответ Белоруссия запретила въезд на свою территорию польских грузовиков. Сотни фур пришлось перенаправить в сторону КПП «Кукурыки—Козловичи». Справиться с этим потоком оказалось невозможно, и машины встали в многокилометровую очередь. Теперь же закрывается и этот последний погранпункт.

Переориентировать большегрузы на другие направления пока нельзя, подчеркнул гендиректор компании «Оптима Лог» Георгий Властопуло: «Скорее всего, они просто достоят там до победного и пройдут эту границу. Потому что если транспортное средство не имеет разрешения на проезд с грузом через сопредельную страну, то оно никаким образом не поедет по другому пути, потому что не может изменить свой транзитный маршрут. Возможно, будут какие-то меры со стороны самих перевозчиков, может быть, они обратятся в какие-то ассоциации».

Значительная часть этих фур везут грузы для российского рынка. Речь идет о непродовольственных товарах, в том числе автокомплектующих. К тому же объем заказов в последнее время увеличился: в преддверии введения десятого пакета санкций ЕС многие предприниматели решили перестраховаться и заранее отправить те партии, которые по изначальным планам должны были приехать в Россию весной.

Как быть теперь, непонятно, говорит глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров: «Доставка товаров из Европы составляет просто беспрецедентную сложность. То, что раньше в Россию максимум доставлялось за неделю со всеми перемещениями, хранением на промежуточных складах и так далее, теперь может занимать месяц и больше. И это было еще до того, как стало известно о закрытии последнего КПП. То есть, на самом деле, это очень серьезная проблема.

Пропускная способность альтернативных пунктов вызывает большие вопросы. Это абсолютно состоявшийся коллапс».

Весной прошлого года в том числе из-за резко возникших сложностей с логистикой на рынке образовался дефицит отдельных товаров. Может ли история повториться? Михаил Бурмистров из компании «Infoline-Аналитика» убежден, что этого не произойдет: «В марте 2022 года потребители раскупили более чем двухмесячный запас товаров, но сейчас все-таки покупательская активность находится в сниженном состоянии.

Реальные доходы населения снижаются, у потребителей очень высокий уровень обеспокоенности, поэтому, наверное, сейчас можно констатировать, что едва ли будет какой-то масштабный дефицит. Кроме того, запасы в торговле, в целом, есть».

Но сможет ли бизнес удержать цены на прежнем уровне? Аналитики и участники рынка склоняются к тому, что если из-за возникшего на границе коллапса товары и подорожают, то максимум на 5%. Правда, этот прогноз сбудется, только если курс рубля останется неизменным.

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