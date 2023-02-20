Батареи зарядят от бюджета

«Росатом», планирующий в 2025 году запустить свою гигафабрику, предлагает выделять субсидии автопроизводителям для покрытия части затрат на покупку российских тяговых батарей. Такая мера, по мнению госкорпорации, снизит цену электромобилей и повысит спрос на них. Субсидия нужна до 2028 года, пока в России не будут локализованы компоненты аккумуляторов. Аналитики поддерживают инициативу, отмечая, что Китай добился самых низких мировых цен на батареи в $127 за 1 кВт•ч в том числе за счет масштабов производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Росатом» предлагает предоставлять прямые субсидии автозаводам для покрытия части затрат на покупку российских тяговых батарей для электромобилей. Об этом рассказала глава ТВЭЛ (входит в «Росатом») Наталья Никипелова на совещании в Минпромторге 16 февраля, сообщили “Ъ” источники.

Субсидия может понадобиться до конца 2028 года. Предположительный источник поддержки — федеральный бюджет, в том числе, возможно, средства федерального проекта «Электромобиль и водородный автомобиль», пояснили “Ъ” в ТВЭЛ.

Батарея — ключевой элемент электромобиля. Ее стоимость составляет 40% в цене машины. Меры поддержи позволят снизить конечную цену электромобиля и простимулируют спрос, продолжают в ТВЭЛ. Для примера: сейчас розничная рекомендованная цена на собираемые в РФ электромобили Evolute i-Joy стартует с 3,5 млн руб., i-Pro — с 3 млн руб., «Москвич 3е» — с 3,5 млн руб. По программе льготного автокредитования можно получить скидку на аванс в 25% от стоимости, но в пределах 625 тыс. руб.

Субсидия на покупку батарей будет необходима, пока в РФ «не произойдет переход к локализации ключевых компонентов и существенное увеличение объемов производства за счет запуска заводов—изготовителей электробатарей», говорят в ТВЭЛ. Дочерняя компания госкорпорации РЭНЕРА планирует к осени 2025 года построить гигафабрику полного цикла в Калининграде мощностью 4 ГВт•ч в год (примерно 50 тыс. электромобилей). Оценочная стоимость строительства, включая R&D-центр,— 51 млрд руб. (см. “Ъ” от 31 января).

Необходимость субсидирования расходов покупателей российских тяговых батарей и систем накопления энергии (СНЭ) также обсуждалась 3 февраля на экспертном совете под председательством первого зампреда комитета Госдумы по энергетике Валерия Селезнева.

Представители РЭНЕРА тогда говорили, что текущая стоимость российских батарей из-за отсутствия масштабного производства не позволяет конкурировать с китайскими, а за счет субсидии можно было бы покрыть эту ценовую разницу для покупателя. В ТВЭЛ подчеркивают, что никогда не оглашали стоимость батарей РЭНЕРА, тем более в сравнении с аналогами, и считают преждевременным обсуждать стоимость будущей продукции.

По итогам 2022 года средневзвешенная цена на литий-ионные батареи (battery pack) в мире выросла на 7% год к году, до $151 за 1 кВт•ч, а на ячейки (cells) — на 11%, до $120, говорит Дмитрий Бабанский из SBS Consulting со ссылкой на данные Bloomberg. В Китае battery pack самые дешевые — $127 — за счет эффекта масштаба производства как материалов, так и электромобилей, говорит господин Бабанский. В США показатель выше на 24%, в Европе — на 33%. Аналитик согласен, что субсидирование стоимости батарей позволит ускорить электрификацию транспорта, но параллельно необходимо стимулировать НИОКР для развития производства материалов.

Для развития общественного электротранспорта «Росатом» предлагает применять контракты жизненного цикла на батареи. «Суть предложения заключается в приобретении службами городского электротранспорта батарей как "услуги" и оплате фактической работы аккумулятора, то есть только за киловатт-часы потребленной электроэнергии»,— поясняют в ТВЭЛ. Существенная экономия позволит модернизировать парк и приобретать больше транспорта, также с владельцев автопарков снимаются проблемы утилизации батарей или выхода их из строя.

Дмитрий Бабанский считает, что формат «батарея как услуга» позволяет значительно снизить CAPEX на приобретение электротранспорта. Механизм используется в ЕС производителями шахтного оборудования для снижения затрат. Схема, уверен он, будет востребована и в РФ, учитывая дефицит средств и необходимость модернизации парка общественного транспорта.

В Минпромторге сказали “Ъ”, что в рамках «дорожной карты» развития СНЭ до 2030 года уже предполагается «комплексное развитие отрасли», в том числе за счет существующих мер поддержки: льготные займы, субсидии на НИОКР, а также СПИК. В ходе реализации «дорожной карты», добавили в министерстве, будут приняты решения о необходимости дополнительных механизмов стимулирования.

Полина Смертина, Ольга Никитина