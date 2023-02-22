Бензин АИ-92 подорожал до 41,5 тыс. руб. за тонну

Цена бензина марки АИ-92 в европейской части России превысила 41,5 тыс. руб. за тонну, что является максимальным значением с сентября 2022 года. За день бензин подорожал на 2,8%, следует из котировок Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Топливо марки за сутки подорожало до 44,9 тыс. руб. за тонну (+2,75%). Аналогично подорожало летнее дизельное топливо — до 46,4 тыс. руб. (+1%).

Аналитики связывают рост оптовой стоимости бензина с решением правительства сократить субсидии нефтяникам за поставки топлива на внутренний рынок. При этом цены на бензин все еще ниже, чем год назад.

Подробнее о динамике цен на бензин — в материале «Ъ» «Бензин дорожает на будущее».