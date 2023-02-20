На Крымском мосту восстановлено движение после ДТП

Движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за ДТП, возобновлено, сообщили в администрации Темрюкского района Краснодарского края. Авария произошла сегодня, 20 февраля. Погибли три человека, пять пострадали.

«Движение восстановлено»,— сообщили ТАСС в районной администрации.

Замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил «РИА Новости», что произошло лобовое столкновение автомобилей, в ДТП попали три машины. Что стало причиной аварии, пока не установлено. Глава администрации Керчи Святослав Брусаков сказал «Интерфаксу», что двоих пострадавших отвезли в больницы в Тамань и Керчь.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого обрушилось два автомобильных пролета, погибли четыре человека. Президент Владимир Путин и Следственный комитет РФ обвинили в теракте украинские спецслужбы. 19 декабря на мосту возобновили автомобильное движение.

Лаура Кеффер