Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Крымском мосту восстановлено движение после ДТП

Движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за ДТП, возобновлено, сообщили в администрации Темрюкского района Краснодарского края. Авария произошла сегодня, 20 февраля. Погибли три человека, пять пострадали.

«Движение восстановлено»,— сообщили ТАСС в районной администрации.

Замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил «РИА Новости», что произошло лобовое столкновение автомобилей, в ДТП попали три машины. Что стало причиной аварии, пока не установлено. Глава администрации Керчи Святослав Брусаков сказал «Интерфаксу», что двоих пострадавших отвезли в больницы в Тамань и Керчь.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого обрушилось два автомобильных пролета, погибли четыре человека. Президент Владимир Путин и Следственный комитет РФ обвинили в теракте украинские спецслужбы. 19 декабря на мосту возобновили автомобильное движение.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...