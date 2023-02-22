Автопарк России сократился до 54 млн автомобилей

На 1 января 2023 года в России зарегистрировано 53,8 млн автомобилей, сообщает «Автостат».

На легковые автомобили приходится более 81% (45,3 млн шт.) от всего парка, легкая коммерческая техника (LCV) занимает 8% (4,2 млн шт.), а на грузовики приходится 7% парка (3,7 млн шт.). Оставшаяся часть парка приходится на мотоциклы (4%; 2,1 млн шт.) и автобусы (1%; 0,4 млн шт.). При этом доля прицепов и полуприцепов не называется.

Напомним, на середину 2021 года в России было зарегистрировано 9,9 млн автомобилей, но тогда в автопарке учитывались прицепы и полуприцепы.

Максим Вершинин

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