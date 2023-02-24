Иранские авто забуксовали на въезде

Новые иранские машины по пути в России встали в бюрократическую пробку. Производители из Исламской республики в 2023 году запланировали экспортировать на отечественный рынок не менее 20 тыс. автомобилей. Причем такие намерения даже подтверждались на дипломатическом уровне. Однако Минпромторг заявил, что продажи невозможны, пока у такого транспорта нет необходимых сертификатов. Насколько быстро можно решить эту проблему? И какие перспективы у иранских автомобилей в России? Выяснял Владимир Расулов.

Персидская тень впервые замаячила на российском авторынке в августе прошлого года. Тогда гендиректор самого крупного в Иране автоконцерна Iran Khodro Мехди Хатиби заявил, что компания провела переговоры с Москвой об экспорте ее автомобилей. Спустя полгода посол России в Иране Алексей Дедов назвал в интервью «РИА Новости» конкретные цифры: Iran Khodro хочет до апреля поставить две тысячи машин, а другой производитель — Saipa — намерен ежегодно экспортировать в страну более 20 тыс. авто. Первая компания планирует выйти на отечественный рынок с седаном Tara, а вторая собирается привезти хэтчбек Quik, а также седаны Saina и Shahin. Но что известно об этих машинах? Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков говорит, что они знакомы россиянам как минимум внешне:

«Iran Khodro выпускает автомобили Tara на французской платформе седана Peugeot 301. Saipa — это машины попроще. Например, Shahin размером с Lada Granta. Но есть комплектации с турбомотором, вариатором, ABS, подушками безопасности, задними дисковыми тормозами, которых на Granta никогда не было и так далее».

Впрочем, российские власти не склонны ускорять иранскую экспансию на отечественном авторынке. В Минпромторге подчеркнули: пока эти машины не прошли сертификацию, поставлять их невозможно. При этом персидские модели вполне себе встраиваются в заметно опустевший сегмент небольших седанов. А производители при желании могут довольно быстро решить все формальности, говорит директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков:

«С российского рынка ушли Kia Rio, Hyundai Solaris, Skoda Rapid, Volkswagen Polo. Их место могут занять иранские авто, но это машины морально более старой сертификации. При отсутствии конкуренции в принципе и желании дилеров продавать хоть что-то, дилерскую сеть можно сформировать где-то за месяц-полтора».

Но будет ли спрос на иранские машины в России? И сколько они здесь могут стоить? Автоэксперт Игорь Моржаретто сомневается, что такие зарубежные машины вызовут ажиотаж на отечественном рынке:

«Если ввозить автомобиль м по оптовой цене 750 тыс. руб., то в России он будет стоить 1,3 млн руб. даже без учета интересов продавца и дистрибьютора. Возьмем Granta, более или менее современный автомобиль, не то что сейчас выпускают, но в максимальной комплектации — с автоматом он должен стоить 900 тыс. руб. И вот вам привозят машину примерно такого же уровня, но за 1,5 млн. руб. За такие деньги автомобиль продаваться не будет или совсем в мизерных количествах».

Иран в свою очередь, судя по всему, настроен решительно. В ноябре он подписал с Россией меморандум об экспорте своих машин на $300 млн. Впрочем, персидский автопром рассчитывает не только поставлять автомобили, но и собирать их на российских конвейерах. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов в середине декабря заявил, что его коллеги из Исламской республики предложили автогиганту наладить совместное производство.

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