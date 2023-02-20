Совместное предприятие «Соллерса» и Isuzu подало заявление о ликвидации

Зарегистрированное в Ульяновске в 2017 году ООО «Исузу Соллерс» (совместное предприятие российской группы «Соллерс» и японского концерна Isuzu) подало заявление о ликвидации в налоговые органы 16 февраля, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Соответствующие документы будут готовы 28 февраля. Совместное предприятие ликвидируется вслед за расторжением его СПИК (специальный инвестиционный контракт).

«На финансы группы это не повлияло: "Соллерс" не понес никаких потерь, поскольку СП не успело начать инвестиции в организацию производства»,— прокомментировали «Интерфаксу» ситуацию с СП в пресс-службе ПАО «Соллерс».

Фактически «Исузу Соллерс» так и не выполнила свои обязательства по СПИК, при этом стороны ничего не должны государству, поскольку не пользовались льготами. Заключенный в 2018 году СПИК был одним из первых в автопроме. О получении одобрения правительства на его расторжение стало известно в октябре.

В сентябре сообщалось, что Isuzu рассматривает полное прекращение производства в России вслед за Toyota и Mazda. В октябре о полном уходе с российского рынка объявил Nissan.

Бренд Isuzu был официально представлен в России с 2006 года, его завод в Ульяновске работал с 2012 года, за 2021 год местное производство выпустило 3,7 тыс. автомобилей, в 2022 году его планировалось увеличить на 50%. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за прошлый год Isuzu реализовала в России 567 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 26,8% меньше, чем в 2021 году.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Японские автоконцерны сворачивают из России».

Мария Федотова