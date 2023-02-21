ОСАГО какие цены

Выделение сектора каршеринга в отдельную тарифную группу по ОСАГО может привести к значительному увеличению отчислений участников рынка на страхование. Страховщики и ЦБ считают, что подобные меры необходимы из-за крайне высокого уровня убыточности в сегменте. Эксперты отмечают, что в результате стоимость каршеринга может вырасти на 15-30%. Однако полностью переложить эти платежи на клиентов не удастся, так как придется сохранять конкурентные условия с такси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Каршеринг может стать дороже после выделения подобных автомобилей в самостоятельную группу при тарификации ОСАГО, следует из опроса “Ъ” страховщиков из топ-10. Такую идею выдвинул ЦБ в связи с повышенной убыточностью и высокой социальной значимостью сегмента. По словам директора департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павла Нефедова, выделение группы «создаст дополнительную нагрузку на компании, которые занимаются каршеринговыми услугами». Рост цен может быть заметным, добавляет член правления ПАО СК «Росгосстрах» Денис Макаров. Основные каршеринговые компании — «Делимобиль», Belka Car, «Ситидрайв» и «Яндекс Драйв» — отказались от комментариев.

В конце прошлой недели «Интерфакс» сообщил, что ЦБ направил письма с предложением внести изменения в ОСАГО в Минфин и Минтранс. В Минфине посоветовали по данному вопросу обратится в ЦБ. В ЦБ и Минтрансе не ответили на запрос “Ъ”.

По данным исследования «ГТК-Холдинг», в 2022 году траты россиян на краткосрочный прокат автомобилей выросли на 30% и превысили 26 млрд. руб. У 70% опрошенных россиян подобные траты составляют 3–5 тыс. руб. в год. Количество активных пользователей услугами каршеринга в целом по России составляет уже 1,6–1,8 млн человек.

ОСАГО для каршеринга убыточно, то есть страховые выплаты занимают значительную долю в полученных страховых премиях. Управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин поясняет, что такие автомобили гораздо более интенсивно эксплуатируются, их водители более склонны торопиться, часто менее опытны и меньше берегут автомобиль, который не является их собственностью. По оценкам господина Нефедова, частота ДТП в каршеринге примерно в полтора раза выше, чем у такси, частота аварийности которых достигает 20%.

По словам директора департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование» Романа Лободина, предлагаемая ЦБ мера снизит нагрузку на убыточность компаний по ОСАГО, что, в свою очередь, «позволит снизить тарифы для других клиентов с меньшей аварийностью».

Эксперты и участники рынка сходятся во мнении, что базовый тариф для каршеринга может быть поднят в разы. По оценке Романа Лободина, тарифы для каршеринговых компаний могут вырасти в два-три раза. По мнению директора по развитию бизнеса в автостраховании компании «Зетта Страхование» Виктора Плетникова, для каршеринга тариф должен быть в 1,5–2 раза выше, чем в такси, где стоимость полиса составляет 1,4–15 тыс. руб.

В РСА уточнили, что базовая тарифная ставка по ОСАГО для легковых автомобилей юрлиц находится в коридоре 0,85–5,7 тыс. руб. Как отмечает независимый эксперт Андрей Бархота, в случае наличия состоявшихся инцидентов в прошлом стоимость ОСАГО для каршеринговых компаний может быть дополнительно увеличена на 50–200%.

При этом, по словам Виктора Плетникова, выделение каршеринга в отдельную группу упростит взаимодействие страховщиков и операторов, а также будет стимулировать компании к более тщательному отбору клиентов, допущенных к использованию сервиса. По оценке Андрея Бархоты, каршеринг может подорожать на 15–25% для среднего класса автомобилей и на 30% для бюджетных вариантов при средней длительности поездки 30–40 минут.

Однако страховщики менее категоричны. По оценке господина Плетникова, ожидать повышения стоимости поездки для клиентов не стоит, поскольку «ценообразование в этом сегменте определяется конкуренцией с такси и общественным транспортом больше, чем структурой расходов». Роман Лободин также считает, что на клиентах каршеринга это вряд ли скажется значительно, «так как увеличение расходов на страхование ОСАГО будет распределено на календарный год и на всех клиентов».

Юлия Пославская, Алина Савицкая