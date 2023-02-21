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Коммерсантъ FM
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«Ведомости»: крупные автодилеры начали перепродавать ввозимые по параллельному импорту авто другим компаниям

Крупные российские автодилеры тестируют новую бизнес-модель. Они ввозят новые легковые автомобили через параллельный импорт для их последующей перепродажи другим компаниям. Дилеры в такой модели выступают в роли альтернативных дистрибуторов, принимая заказы на импорт.

«Мы заключаем с автодилерами сделку о сотрудничестве, принимаем от них заказы на импорт определенных моделей. Затем закупаем эти автомобили и передаем их в дилерские центры. Мы осуществляем импорт только как юрлицо, что делает покупку более выгодной как для дилеров, так и для конечных клиентов»,— рассказала «Ведомостям» директор департамента оптовых продаж группы «Авилон» Грацин Беленова.

Она уточнила, что «Авилон» закупает для дилеров автомобили Mercedes, BMW, Audi, Toyota, Volvo, Volkswagen, Kia и других марок, покинувших российский рынок.

По словам гендиректор дилера «Автодом» Андрея Ольховского, поставка автомобилей — это только 20% услуг, которые должен предоставлять классический дистрибутор.

«Мы обеспечиваем партнеров пулом маркетинговых инструментов для продвижения моделей, не влияем на розничную цену — это более комфортно, чем классический дистрибутор. Но берем на себя самое сложное — логистику и доставку автомобилей»,— добавила директор по развитию и инновациям «Ключавто» Юлия Овчинникова.

В ноябре 2022 года российские автодилеры сообщили «РИА Новости», что запасов импортных автомобилей в российских автосалонах хватит на два-четыре месяца. Как поясняли представители «Автоспеццентра», дилеры пытаются удовлетворить клиентский спрос с помощью параллельного импорта, но объемы поставок таким способом ограничены.

Андрей Сапожников

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